'Bahar' Dizisinde Şoke Eden Ayrılık! Aniden Veda Etti, Tüm Dengeler Değişecek
Ekranların fenomen projelerinden "Bahar" dizisinde önemli bir ayrılık yaşandı. Dizinin başarısında büyük pay sahibi olan senaryo ekibi diziden ayrıldı. Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce'nin vedasıyla dizinin senaryosunu kimin devralacağı ve hikayeyi nasıl etkileyeceği soru işareti oluşturdu.
Geçtiğimiz sezon Show Tv'de yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümünden itibaren çok sevilen fenomen "Bahar" dizisi, yeni sezonunda "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?" adıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Reyting rekortmeni dizide son olarak kritik bir değişiklik yaşandı.
DİZİYİ ARTIK KİM YAZACAK?
Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun yaptığı iddialı dizinin başarısını borçlu olduğu senaristleri Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce, projeye aniden veda etti.
Fenomen diziyi artık kimin yazacağı merak konusu olurken, senaristlerinin bundan sonra hangi projeye dahil olacağı da tartışılmaya başlandı.
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