'Ayşe Barım Kaosu’ Derinleşiyor, Ünlü Oyuncu Deniz Işın da İfade Verdi

Dizi sektöründe deprem etkisi yaratan menajer Ayşe Barım hakkında açılan soruşturma ünlü oyuncu Deniz Işın, “mağdur” sıfatıyla ifade verdi. Işın, adliyeden ayrılırken, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

Son Güncelleme:

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya’nın ardından oyuncu Deniz Işın da ifade verdi.

'Ayşe Barım Kaosu’ Derinleşiyor, Ünlü Oyuncu Deniz Işın da İfade Verdi - Resim : 1

Soruşturmada, “mağdur” sıfatıyla ifadesi alınan ünlü oyuncu Deniz Işın, ifadesinin alınmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nden ayrıldı. Işın, gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

'Ayşe Barım Kaosu’ Derinleşiyor, Ünlü Oyuncu Deniz Işın da İfade Verdi - Resim : 2

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı Ayşe Barım hakkında, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

'Ayşe Barım Kaosu’ Derinleşiyor, Ünlü Oyuncu Deniz Işın da İfade Verdi - Resim : 3

BARIM’A YURT DIŞIĞI YASAĞI

Barım hakkında ünlü oyuncuların yaptıkları açıklamalar ve paylaşımlar ihbar olarak kabul edilmişti. Barım’ın isteklerini yapmayan oyuncuları sektörden uzaklaştırdığı, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in ilişkisinin ‘reklam aşkı’ olduğunu, aracı olduğu öne sürülmüştü. Serenay Sarıkaya, ifade vermiş iddiaları yalanlamıştı. Soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Ayşe Barım Soruşturmasında Yeni Gelişme: Oyuncu Deniz Işın İfadeye ÇağrıldıAyşe Barım Soruşturmasında Yeni Gelişme: Oyuncu Deniz Işın İfadeye ÇağrıldıMagazin

Ayşe Barım Soruşturmasında Yeni Gelişme! Serenay Sarıkaya 'İftira' Dedi ve Harekete GeçiyorAyşe Barım Soruşturmasında Yeni Gelişme! Serenay Sarıkaya 'İftira' Dedi ve Harekete GeçiyorGüncel

Serenay Sarıkaya'nın İfadesi Ortaya Çıktı: Mert Demir ile İlişki Karşılığında 5 Milyon Dolar Aldı mı?Serenay Sarıkaya'nın İfadesi Ortaya Çıktı: Mert Demir ile İlişki Karşılığında 5 Milyon Dolar Aldı mı?Magazin

Kaynak: AA

Etiketler
Ayşe Barım Serenay Sarıkaya
Son Güncelleme:
Bu Yöntemle Patatesler Asla Filizlenmiyor! İlk Günkü Gibi Taze Kalıyor Bu Yöntemle Patatesler Asla Filizlenmiyor! İlk Günkü Gibi Taze Kalıyor
Hacı Sabancı'nın Annesi Arzu Sabancı, Bolu İçin Dua Etti: Çok Üzücü, Allah'ım Sen Koru Arzu Sabancı, Facia İçin Dua Etti
Deha Dizisinde Deprem! Ünlü Oyuncu Apar Topar Ayrıldı: Aras Bulut İynemli'nin İlk Tepkisi Şaşırttı Deha Dizisinde Deprem! Ünlü Oyuncu Apar Topar Ayrıldı: Aras Bulut İynemli'nin İlk Tepkisi Şaşırttı
Celal Şengör'den Şoke Eden Neşet Ertaş İtirafı: Sosyal Medya Ayağa Kalktı, Tepkiler Çığ Oldu Celal Şengör'den Şoke Eden Neşet Ertaş İtirafı
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağkur Fark Etmiyor: Emeklinin Maaşına Ek 3 Bin TL Verilecek SSK, Bağkur Fark Etmiyor: Emeklinin Maaşına Ek 3 Bin TL Verilecek
Kimsenin Beğenmediği İş Mesleği Oldu: Aylık 80 Bin TL Kazanıyor! Acil Eleman Aranıyor Kimsenin Beğenmediği İş Mesleği Oldu: Aylık 80 Bin TL Kazanıyor! Acil Eleman Aranıyor
Koç Holding'de Bir İlk! Rekor Satış Oldu Koç Holding'de Bir İlk! Rekor Satış Oldu
6 Yıl, 2.760 Gün Erken Emeklilik Fırsatı! EYT'den Sonra Bu Şartları Sağlayan Kolayca Emekli Olabilecek EYT'den Sonra Milyonlara Erken Emeklilik Fırsatı
Ek İşinden Zengin Oldu, Gerçek İşinden İstifa Etti: Şimdi Çalışmadan Ayda 420 Bin TL Kazanıyor Ek İşinden Zengin Oldu, Gerçek İşinden İstifa Etti: Şimdi Çalışmadan Ayda 420 in TL Kazanıyor