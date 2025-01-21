'Ayşe Barım Kaosu’ Derinleşiyor, Ünlü Oyuncu Deniz Işın da İfade Verdi

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya’nın ardından oyuncu Deniz Işın da ifade verdi.

Soruşturmada, “mağdur” sıfatıyla ifadesi alınan ünlü oyuncu Deniz Işın, ifadesinin alınmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nden ayrıldı. Işın, gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı Ayşe Barım hakkında, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

BARIM’A YURT DIŞIĞI YASAĞI

Barım hakkında ünlü oyuncuların yaptıkları açıklamalar ve paylaşımlar ihbar olarak kabul edilmişti. Barım’ın isteklerini yapmayan oyuncuları sektörden uzaklaştırdığı, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in ilişkisinin ‘reklam aşkı’ olduğunu, aracı olduğu öne sürülmüştü. Serenay Sarıkaya, ifade vermiş iddiaları yalanlamıştı. Soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Kaynak: AA