Hacı Sabancı'nın Annesi Arzu Sabancı, Bolu İçin Dua Etti: Çok Üzücü, Allah'ım Sen Koru

Ünlü iş insanı Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı, 10 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası için dua etti. Sabancı “Çok üzücü. Allah'ım sen koru” paylaşımı yaparak, faciaya ilişkin üzüntüsünü dile getirdi.

Esma Karayel Esma Karayel
Hacı Sabancı'nın Annesi Arzu Sabancı, Bolu İçin Dua Etti: Çok Üzücü, Allah'ım Sen Koru

Yakın zamanda eşi dışındaki bir kadından çocuğu olduğu ortaya çıkan ünlü iş insanı Hacı Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı, Bolu’daki otel yangını için dua etti.

“ALLAH'IM SEN KORU”

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Arzu Sabancı, 32 kişinin yaralandığı, 10 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası için “Kartalkaya... Çok çok üzücü. Allah'ım sen koru, gözet” ifadelerini kullandı.

Hacı Sabancı'nın Annesi Arzu Sabancı, Bolu İçin Dua Etti: Çok Üzücü, Allah'ım Sen Koru - Resim : 1

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde yangın çıkmış, yangın sabah saatlerinde de devam etmişti. Ekiplerin söndürme çalışmalarına devam ettiği yangında şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybetti.

Hacı Sabancı'nın Annesi Arzu Sabancı, Bolu İçin Dua Etti: Çok Üzücü, Allah'ım Sen Koru - Resim : 2

SİLDİĞİ FOTOĞRAF OLAY OLMUŞTU

Arzu Sabancı son olarak oğlu Hacı Sabancı’nın eşi dışındaki bir kadından çocuğu olduğunun ortaya çıkması sonrasında yaptığı paylaşımla gündem olmuştu.

Sabancı, skandal sonrası bir paylaşım yapmış, “Babaanne oluşumun yıl dönümü” ifadelerini kullanmıştı. Tepkiler sonrasında ise paylaşımı silmişti.

Hacı Sabancı'nın Annesi Arzu Sabancı, Bolu İçin Dua Etti: Çok Üzücü, Allah'ım Sen Koru - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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