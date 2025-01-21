Bolu'da Yangın Faciasında Can Pazarı: Çarşafları Sarkıtıp Kurtulmaya Çalıştılar

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Sömestr tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 oranında olduğu belirtilen, 237 kişinin konakladığı otelde alevlerin fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilirken, personel de konukların tahliye edilmesi için zamana karşı mücadele başlattı.

İtfaiye ekiplerinin, otelin arka kısmında devam eden yangını söndürme çalışması sürüyor.

EN AZ 10 ÖLÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a, yaralı sayısının 32'ye yükseldiğini belirterek, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

PENCERELERDEN SARKTILAR

Çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak inmeye çalışan kişiler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, alevlerin içinde kalan vatandaşların "Yanıyoruz. Lütfen yardım edin" diye çığlıklar attığı duyuldu.

SAHRA HASTANESİ KURULDU

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 32 kişinin yaralandığı yangına müdahale sürerken, bölgeye sahra hastanesi kuruldu. Yaralıların tedavileri kurulan sahra hastanesinde yapılıyor.

Kaynak: DHA