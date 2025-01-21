Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı: Şiddeti Giderek Artacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz ile Marmara'nın güneybatı, İç Anadolu'nun batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, yağışların gece saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4-7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın yurdun doğu kesimleri ile Marmara'nın batısında kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Hatay kıyılarında doğulu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ŞİDDETİ GİDEREK ARTACAK

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre, yağışların şiddetini gece saatlerinde daha da artırması bekleniyor. Afyon'da ise kar yağışı etkili olacak.

UYARILAR

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. Bugün için yapılan uyarılar şöyle:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Antalya çevrelerinde beklenen yağışların bu gece (22.01.2025) saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın gece saatlerinde Hatay kıyılarında doğulu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla bölgenin güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, güneybatı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevrelerinde başlamak üzere, zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin batısının öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinde Hatay kıyılarında doğulu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu Ankara'nın kuzeybatı kesimleri ile Eskişehir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi