Bolu'da Kayak Merkezindeki Otel Yangınında Can Pazarı: Kaçmak İçin Camlardan Atladılar! Ölü ve Yaralılar Var

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. Can pazarının yaşandığı otelde kalanlar tahliye ediliyor. Ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

VALİ AYDIN'DAN AÇIKLAMA

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 234 civarında kişinin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını bildirdi.

Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, "6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 31 yaralımızdan 26'sının durumu orta seviyede, 2'sinin durumu ağır. Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Yaralılarımızın durumu genel manada iyi. Otelin yakınında bulunan başka bir otelin misafirlerini de tedbir amaçlı tahliye ettik. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Cumhuriyet Başsavcısı da işlemlere başladı" dedi.

CAMDAN ATLADILAR

Yarıyıl tatili dolayısıyla otelin dolu olduğu aktarıldı. Görgü tanıkları, 12 katlı ve 500'ün üzerinde yatak kapasitesine sahip oteldeki yangından kaçmak isteyenlerin camlardan atladığını söyledi.

BİLANÇO AĞIRLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 03:27’de Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edilmiş ve müdahaleye devam edilmektedir. Maalesef vefat edenlerin sayısı 10’a yaralı sayısı 32’ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Kaynak: AA-DHA-İHA