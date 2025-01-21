Kastamonu'da 'Yabancı Cisim' Alarmı

Kastamonu'da radara giren yabancı cisim bir süre sonra gözden kayboldu. Jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti. Türk Hava Kuvvetleri'ni de alarma geçiren yabancı cisim için termal özellikli dronlarla arama başlatıldı.

Kastamonu'da 'Yabancı Cisim' Alarmı

Kastamonu’da akşam saatlerinde tanımlanamayan yabancı bir cisim radara girdi. Bir süre sonra tanımlanamayan yabancı cisim, radardan çıkarak gözden kayboldu. Yabancı cismin radarda kaybolduğu Kastamonu’nun merkeze bağlı Kırışoğlu köyü kırsalında ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin de teyakkuza geçtiği olayda Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando birlikleri radarda kaybolan tanımlanamayan yabancı cismi bulabilmek için arama faaliyetlerinde bulunuyor. AFAD ekipleri, termal özelliği olan dronlarla arama çalışması yürütürken, yabancı cisme ait şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılamadı.

Ekipler, arama çalışmalarını devam ettirirken radara giren yabancı cismin şu ana kadar ne olduğu konusunda ise henüz bir fikir edinilemedi.

Kaynak: İHA

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