Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete'de

Hakim ve savcı atamaları 2024 Resmi Gazete'nin 21 Ocak tarihli sayısında yer aldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte HSK atama isim listesi...

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Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete'de

21 Ocak 2025 Salı tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar yer aldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerine ait defterler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 21'inci maddesi gereğince Resmi Gazete'de yayımlandı.

33 sayfalık yükseltme listesine linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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