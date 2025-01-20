Bursa'da Gece Yarısı Dehşet: Yanmış Cesedi Ormanlık Alanda Bulundu, Arkadaşı Gözaltında
Bursa'nın İznik ilçesinde kayıp olarak aranan 18 yaşındaki gençten acı haber geldi. Gencin cansız bedeni, ormanlık alanda yakılmış halde bulunurken, arkadaşı gözaltına alındı.
Bursa'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Tacir Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık, dün sabah saatlerinde yakınlarına “Boyalıca Mahallesi'nde kız arkadaşımın yanına gidiyorum” diyerek evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Karabıyık'a telefonla da ulaşamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu.
ÖNCE BIÇAKLANMIŞ SONRA YAKILMIŞ
İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp genci İznik'e bağlı Aydınlar mevkiinde ormanlık alanda ölü buldu. Yapılan incelemede, Karabıyık'ın önce bıçaklandığı, ardından yakılarak öldürüldüğü tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, gencin yakın arkadaşı Ö.Ö.'yü (18) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: İHA
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