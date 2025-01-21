İstanbul'da MLKP Operasyonu: 37 Gözaltı Var

İstanbul merkezli 6 ilde, MLKP silahlı terör örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgüte ait bayrak ile flama ele geçirildi.

İstanbul'da MLKP Operasyonu: 37 Gözaltı Var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 46 şüphelinin örgütün açık alan yapılanması olan ESP ve SGDF içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca, örgüt mensuplarınca İstanbul'da farklı tarihlerde yapılan 'terör örgütü propagandası' nitelikli korsan eylemlere katıldıkları, örgüt mensuplarının duruşmalarını takip ederek cezaevinde ziyaret ettikleri ve örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair haklarında ifadeler bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Eskişehir, Yalova, İzmir ve Diyarbakır'da toplam 48 adreste operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasak yayın ve örgüte ait bayrak ile flama ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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