Akasya Durağı dizisinin ‘Osman Aga’sı ünlü oyuncu Cezmi Baskın, oyuncu Fazilet Onat’ı taciz ettiği iddialarına yanıt verdi. Oyuncunun bahsi geçen galada bulunmadığını belirten Baskın, hukuki süreç başlatacağını belirterek “Bahsedilen kişiyi tanımıyorum. Olayın yaşandığı söylenen Ankara galasında ise kendisinin hiç bulunmadığını öğrendim” dedi.

Çok ünlü oyuncuların isimlerinin geçtiği, sosyal medyayı sallayan ‘taciz’ iddialarında son ismi geçen isimlerden biri de Akasya Durağı dizisindeki ‘Osman Aga’ karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Cezmi Baskın olmuştu.

Ünlü Oyuncu Cezmi Baskın’a Şok 'Taciz' Suçlaması! 11 Yıl Sonra Sessizliğini Bozdu - Resim : 1
Cezmi Baskın'ın Akasya Durağı'ndaki Osman Aga rolünden bir fotoğraf

ŞOKE EDEN 'TACİZ' İDDİASI

Oyuncu Fazilet Onat, 2014 yılında rol aldığı Bizum Hoca filminin Ankara galasında usta oyuncu Cezmi Baskın tarafından tacize uğradığını iddia etmişti.

Ünlü Oyuncu Cezmi Baskın’a Şok 'Taciz' Suçlaması! 11 Yıl Sonra Sessizliğini Bozdu - Resim : 2
Oyuncu Fazilet Onat

Baskın’ın kendisini asansörde taciz ettiğini, gece boyunca aradığını söyleyen Onat “Korkup bir PR sorumlusunun odasına sığındım. Yanımda bir kadın gazeteci de vardı. Ancak yaşananlara rağmen beni suçladılar. Film için verdiğim emeğin karşılığını da hiçbir zaman alamadım” demişti.

“İDDİA SAHİBİ O GALADA BİLE YOKTU”

Sosyal medyanın gündemine oturan iddialar sonrasında ünlü oyuncu Cezmi Baskın’dan açıklama geldi.

İddiaların ardından sessizliğini bozan Cezmi Baskın, yaptığı yazılı açıklamayla suçlamaları kesin bir dille yalanladı.

Ünlü Oyuncu Cezmi Baskın’a Şok 'Taciz' Suçlaması! 11 Yıl Sonra Sessizliğini Bozdu - Resim : 3

“İddialar tamamen asılsızdır. Bahsedilen kişiyi tanımıyorum. Olayın yaşandığı söylenen Ankara galasında ise kendisinin hiç bulunmadığını öğrendim” diyen Baskın, hukuki süreç başlatacağını belirtti.

Ünlü Oyuncu Cezmi Baskın’a Şok 'Taciz' Suçlaması! 11 Yıl Sonra Sessizliğini Bozdu - Resim : 4

"HUKUKİ HAKLARIMI KULLANACAĞIM"

Baskın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Filmde birlikte çalıştığım kişilerden, adı geçen kişinin Trabzon galasında aşırı alkol aldığı gerekçesiyle işine son verildiğini ve diğer galalara, özellikle de Ankara’daki galaya katılmadığını öğrendim. Dolayısıyla böyle bir olayın yaşanmış olması imkansızdır. Bu asılsız iddialar beni ve sevenlerimi derinden üzmüştür. Hukuki haklarımı kullanacağım.

