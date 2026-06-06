Yerebatan Sarnıcı Kapılarını Yeniden Açtı: Haziran Ayı Boyunca Tamamen Ücretsiz

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İstanbul’un en ikonik kültürel miras alanlarından biri olan Yerebatan Sarnıcı, tahliye işlemlerinin ardından gerçekleştirilen acil teknik inceleme, bakım ve onarım çalışmalarının hızla tamamlanmasıyla bugün saat 09.00 itibarıyla yeniden kapılarını açtı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, tarihi dokunun korunması ve ziyaretçi konforunun kesintisiz sağlanması amacıyla çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

HAZİRAN AYINDA ÜCRETSİZ

Yetkililer, Türk vatandaşlarına haziran ayı boyunca ücretsiz giriş imkanı tanındığını duyurdu. Haziran ayının bitimiyle birlikte yerli ziyaretçiler, avantajlı bir şekilde MüzeKart uygulaması kapsamında sarnıcı gezmeye devam edebilecek.

Bu hamleyle birlikte tarihi alana olan yerli turist trafiğinin rekor seviyeye ulaşması bekleniyor.

YASAL DEVİR SÜRECİ

Yapılan resmi açıklamada, sarnıcın 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca mazbut vakıflar adına tescil edildiği ve 2 Haziran 2026 tarihi itibarıyla tahliye işlemlerinin tamamlanarak Vakıflar idaresince devralındığı bildirildi. Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Levent Çetin, sürecin tamamen yasal mevzuat çerçevesinde, arşiv kayıtları ve uzman raporları dikkate alınarak yürütüldüğünü vurguladı.

KAYITLAR 1921 YILINA DAYANIYOR

Çetin, 1921 tarihli Evkaf-ı Hümayun Nezareti tezkereleri ile 1926-1928 yıllarına ait kadastro kayıtlarına göre yapının Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet Han (Ayasofya) Vakfı ve Kanuni Sultan Süleyman Han (Kırk Çeşme) Vakfı başta olmak üzere vakıf su sisteminin doğrudan bir parçası olduğunu belirtti.

Kamuoyunda yapının Bizans dönemi kökenli olduğu ve vakıf hukukuyla ilişkilendirilemeyeceği yönündeki iddialara da net bir yanıt verildi.

'ANTİK OLMASI VAKIF HUKUKUNU DEĞİŞTİRMEZ'

Kanunun ilgili maddesine atıfta bulunan Levent Çetin, antik dönemden devralınan yapıların asırlarca Osmanlı vakıflarının bütçeleriyle onarıldığını ve işletildiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Yerebatan Sarnıcı, yüzyıllar boyunca Osmanlı vakıf sistemi içerisinde işletilmiş, bakımı yapılmış ve vakıf hayratlarına su dağıtan bir merkez olmuştur. Yapının kökeninin antik döneme dayanması, asırlar boyu vakıf eliyle yaşatıldığı gerçeğini değiştiremeyeceği gibi üzerlerindeki vakıf hukukunu da ortadan kaldırmaz."

Kaynak: Haber Merkezi