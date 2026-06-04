Tarih Yeniden Yazılıyor: Anadolu'nun Gizemli Dili 'Sidece'de 5 Yeni Harf Keşfedildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Antalya'daki Side Antik Kenti'nde yürütülen çalışmalarda, Anadolu'nun 2 bin yıllık kayıp dili 'Sidece'nin alfabesindeki harf sayısı yeni keşiflerle 26'dan 31'e yükseldi.

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Tarih Yeniden Yazılıyor: Anadolu'nun Gizemli Dili 'Sidece'de 5 Yeni Harf Keşfedildi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, arkeoloji ve dilbilim dünyasında heyecan yaratan yeni bir keşfe imza atıldı.

5 YENİ HARF DAHA

Antik liman kentinde 2 bin yılı aşkın bir süre önce konuşulan ve gizemini koruyan "Sidece" dili üzerindeki araştırmalarda, daha önce 26 olarak bilinen Side alfabesindeki harf sayısının 31'e çıktığı tespit edildi.

Tarih Yeniden Yazılıyor: Anadolu'nun Gizemli Dili 'Sidece'de 5 Yeni Harf Keşfedildi - Resim : 1

ÇOK SATIRLI YAZITLAR UMUT IŞIĞI OLDU

Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, İtalyan ve Avusturyalı dilbilimciler Michaela Zinko ve Alfredo Rizza ile yürüttükleri projede yeni verilere ulaştıklarını açıkladı. Dilin tam olarak çözülememesinin nedeninin geçmişte bulunan 1-2 satırlık kısa yazıtlar olduğunu belirten Alanyalı, "Son yıllarda hem çift dilli hem de 30 ila 40 satır arasında değişen çok satırlı yazıtların bulunması yeniden bir umut oldu" dedi.

Tarih Yeniden Yazılıyor: Anadolu'nun Gizemli Dili 'Sidece'de 5 Yeni Harf Keşfedildi - Resim : 2

Yazıtlarda geçen ve Side kentini ifade ettiği netleşen "Siruawn" ve "Siruawan" kelimelerinin, kentin köken tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdığı vurgulandı.

Tarih Yeniden Yazılıyor: Anadolu'nun Gizemli Dili 'Sidece'de 5 Yeni Harf Keşfedildi - Resim : 3

'HELENLERİ UNUTTURACAK KADAR DOMİNANT BİR KÜLTÜR'

Sidece'nin Anadolu'nun en eski halklarından Luvi kökenli bir dil (Likçe ve Karca gibi) olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Alanyalı, antik kaynakların çarpıcı bir gerçeği aktardığını belirtti:

"Kaynaklar, 'Kyme'den gelen Helenler Side'ye ayak bastıkları anda kendi dillerini unuttular ve barbarların konuştuğu dili konuşmaya başladılar' diyor. Burası Helenceyi unutturabilecek kadar dominant bir kültürdü."

Tarih Yeniden Yazılıyor: Anadolu'nun Gizemli Dili 'Sidece'de 5 Yeni Harf Keşfedildi - Resim : 4

Büyük İskender'in istilasının ardından Anadolu'da Yunanca zorunlu kılınsa da, Sidelilerin milattan önce 2. yüzyılın başına kadar, yani İskender'den sonra bile yaklaşık 200 yıl boyunca kendi dillerini ve yazılarını korumayı başardıkları ortaya çıktı.

Tarih Yeniden Yazılıyor: Anadolu'nun Gizemli Dili 'Sidece'de 5 Yeni Harf Keşfedildi - Resim : 5

KENTİN İSMİ 2 BİN YILDIR AYNI

Yapılan dil araştırmaları, batıdan gelen göçmenlerin bu kentleri sıfırdan kurmadığını, halihazırda gelişmiş yerli bir kültürün var olduğunu kanıtlıyor. Kazılarda bulunan iki dilli bir yazıta göre, Serapis Tapınağı'nın yapımına katkı sağlayan sponsorların isimleri ve bağış miktarları halkın okuyabilmesi için özellikle Sidece yazılmış.

Araştırmalar, Side kelimesinin kökeninin antik çağda olduğu gibi bugün de bölgede yoğun şekilde üretilen ve kent sikkelerine basılan "nar" anlamına geldiğini büyük bir tespit olarak doğruluyor.

Kaynak: AA

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