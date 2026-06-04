İran Devrimi'ni Dünyaya Çizen Kalem Sustu: 'Persepolis'in Yazarı Marjane Satrapi Hayatını Kaybetti

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Fransız-İranlı yazar, çizer ve yönetmen Marjane Satrapi, 56 yaşında yaşama veda etti. Grafik roman dünyasında çığır açan ve İran'ın yakın tarihine ışık tutan ünlü sanatçının ölüm haberi, ailesi tarafından duyuruldu.

Satrapi'nin ölüm nedeni hakkında ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı. Ancak aile, sanatçının "hayatının aşkı" olarak tanımladığı eşi Mattias Ripa'nın bir yıl önceki vefatının ardından derin bir üzüntü yaşadığını belirtti.

'PERSEPOLIS' İLE GELEN DÜNYA ÇAPINDA ÜN

Marjane Satrapi, 1979 yılındaki İran İslam Devrimi'nin ardından ülkesinde yaşanan radikal siyasi ve toplumsal dönüşümleri, kendi kişisel yaşam öyküsüyle harmanlayarak aktardığı "Persepolis" adlı grafik romanıyla dünya çapında bir fenomene dönüşmüştü.

MARJANE SATRAPI KİMDİR?

1969 yılında İran'ın Reşt kentinde doğan Marjane Satrapi, çocukluk ve gençlik yıllarını İran'da geçirdi. 1979 İran Devrimi'nin ardından ülkede yaşanan siyasi ve toplumsal değişimler, ilerleyen yıllarda eserlerinin temel konularından biri oldu. Ailesi tarafından genç yaşta eğitim için Avrupa'ya gönderilen Satrapi, daha sonra Fransa'ya yerleşti. 1994 yılında Fransa'ya taşınan sanatçı, 2006 yılında Fransız vatandaşlığı aldı.

Satrapi'nin en bilinen eseri olan "Persepolis", çocukluk yıllarından başlayarak İran'daki devrim sürecini, savaş dönemini ve sürgün yaşamını konu alıyor. Eser daha sonra animasyon filme uyarlandı ve uluslararası alanda çok sayıda ödül kazandı.

Sanatçı, grafik romanları ve sinema çalışmalarıyla yalnızca İran diasporasının değil, dünya edebiyatı ve çizgi roman tarihinin de önemli isimleri arasında gösteriliyordu.

Kaynak: Haber Merkezi