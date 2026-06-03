Depremin Acısı ve Umudu Beyaz Perdede: 'Aşk ve Enkaz' Filminin Çekimleri Tamamlandı

Yönetmenliğini Ali Ayyıldız’ın üstlendiği, başrollerini Cem Özer, Tuğba Melis Türk ve Cem Kılınç’ın paylaştığı 'Aşk ve Enkaz' filminin çekimleri, depremin merkez üssü Kahramanmaraş Elbistan’da tamamlandı. Yürek burkan hikayesiyle dikkat çeken yapım, ekim ayında vizyona girmeye hazırlanıyor.

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Depremin Acısı ve Umudu Beyaz Perdede: 'Aşk ve Enkaz' Filminin Çekimleri Tamamlandı
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Türkiye'yi derinden sarsan 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin acı hatıraları, dramı ve geride bıraktığı umut hikayeleri sinema perdesine taşınıyor.

Depremin Acısı ve Umudu Beyaz Perdede: 'Aşk ve Enkaz' Filminin Çekimleri Tamamlandı - Resim : 1

Yönetmen koltuğunda Ali Ayyıldız’ın oturduğu yapımcılığını Zeki Sincar-Adem Sincar ve Kürşat Güçlü’nün üstlendiği başrollerini Cem Özer, Tuğba Melis Türk ve Cem Kılınç’ın başrolünü paylaştığı ‘Aşk ve Enkaz’ filminin çekimleri Elbistan’da tamamlandı.

Depremin Acısı ve Umudu Beyaz Perdede: 'Aşk ve Enkaz' Filminin Çekimleri Tamamlandı - Resim : 2

Film kadrosunda Burak Sarımola, Ömer Birkay Güçlü, Mihriban Er, Emin Olcay, Ayhan Eroğlu, Hayat Olcay, Wilma Elles, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Tuğba Özay, ve Naci Taşdöğen gibi önemli isimler de bulunuyor.

Depremin Acısı ve Umudu Beyaz Perdede: 'Aşk ve Enkaz' Filminin Çekimleri Tamamlandı - Resim : 3

Sinemaseverlerin merakla beklediği "Aşk ve Enkaz" filminin ekim ayında sinema salonlarında vizyona girmesi planlanıyor.

Depremin Acısı ve Umudu Beyaz Perdede: 'Aşk ve Enkaz' Filminin Çekimleri Tamamlandı - Resim : 4

Kaynak: Haber Merkezi

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6 Şubat depremleri Sinema
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