Depremin Acısı ve Umudu Beyaz Perdede: 'Aşk ve Enkaz' Filminin Çekimleri Tamamlandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'yi derinden sarsan 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin acı hatıraları, dramı ve geride bıraktığı umut hikayeleri sinema perdesine taşınıyor.

Yönetmen koltuğunda Ali Ayyıldız’ın oturduğu yapımcılığını Zeki Sincar-Adem Sincar ve Kürşat Güçlü’nün üstlendiği başrollerini Cem Özer, Tuğba Melis Türk ve Cem Kılınç’ın başrolünü paylaştığı ‘Aşk ve Enkaz’ filminin çekimleri Elbistan’da tamamlandı.

Film kadrosunda Burak Sarımola, Ömer Birkay Güçlü, Mihriban Er, Emin Olcay, Ayhan Eroğlu, Hayat Olcay, Wilma Elles, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Tuğba Özay, ve Naci Taşdöğen gibi önemli isimler de bulunuyor.

Sinemaseverlerin merakla beklediği "Aşk ve Enkaz" filminin ekim ayında sinema salonlarında vizyona girmesi planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi