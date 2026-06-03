CHP Kilis İl Başkanı Umut Sapan Tahliye Edildi

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Hakkında tahliye kararı verilen CHP'li Kilis İl Başkanı Sapan, kararın ardından Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıktı.

PARTİ ÜYELERİ VE AİLESİ KARŞILADI

Cezaevi önünde CHP teşkilatı üyeleri, partililer ve yakınları tarafından karşılanan Sapan'ın tahliyesi, destekçileri arasında memnuniyetle karşılandı. Cezaevi önünde bir araya gelen partililer ve yakınları, tahliye kararının ardından Sapan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: İHA