AK Parti Yeni Anayasa Taslağını Tamamladı: İşte Kulislere Sızan 50+1, Bakanlar ve DEM Parti Detayları...

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Ankara kulisleri, AK Parti’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni Anayasa taslağının tamamlanmasıyla hareketlendi. Nefes yazarı Nuray Babacan’ın aktardığı bilgilere göre, bayram öncesi üst üste iki kritik toplantı yapan komisyon, metne son şeklini vermek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu bekliyor. İşte kritik taslağın tüm detayları...

50+1 TARTIŞMASI VE SİSTEM REVİZYONU MASADA

Yeni metinde parlamenter sisteme dönüş kesinlikle yer almazken, Anayasa’nın ilk dört maddesi aynen korunuyor. Ancak şu köklü değişiklikler tartışılıyor:

Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 şartının, yüzde 40+1'e çekilmesi masadaki en sıcak başlık.

Cumhurbaşkanının aynı zamanda parti genel başkanı olmaması seçeneği değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanının yeniden adaylık süreleri netleştirilirken, Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısına en fazla 2 olacak şekilde sınır getiriliyor.

Bakanların sadece milletvekilleri arasından atanması ya da bakan olan vekillerin istifa etme zorunluluğunun kaldırılması planlanıyor.

DEM PARTİ VE MHP DENGESİ

Son dönemdeki açılım/çözüm süreci tartışmalarına paralel olarak, DEM Parti'nin desteğini alabilmek adına eşit vatandaşlık ve demokratik hak vurgusu metinde güçlü şekilde öne çıkarılıyor.

'Daraltılmış bölge' seçim sistemi ile 'güçlü yerel yönetimler' maddelerinde ise arafta kalındı. Bu düzenlemeler MHP’nin kırmızı çizgileriyle çeliştiği için net bir karar alınamadı ve maddeler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimine bırakılmak üzere seçenekli olarak rapora eklendi.

Kaynak: Nefes Gazetesi