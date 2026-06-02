İstanbul'da Metroda İntihar Girişimi

İstanbul’da M2 Hacıosman–Yenikapı Metro Hattı Şişli-Mecidiyeköy durağında bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Metroda İntihar Girişimi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da M2 Hacıosman–Yenikapı Metro Hattı’nda Şişli-Mecidiyeköy durağında bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

ŞİŞLİ MECİDİYEKÖY İSTASYONU KAPATILDI

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonu işletmeye kapatılmıştır.

Araçlarımız Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

SEFERLERDE AKSAMALAR YAŞANIYOR

Seferlerin, Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapıldığı, Osmanbey-Levent arasında ise ring seferlerinin olduğu duyuruldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Küçükçekmece'de Alabora Olan Teke Battı! Gölde Korku Dolu Anlar Denizde Korku Dolu Anlar, Alabora Olan Tekne Battı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan ile Görüştü: Gündem Normalleşme ve Doğrudan Ticaret Gündem Normalleşme ve Doğrudan Ticaret
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li Belediye AK Parti'ye Geçti! Seçim Sonrası Tansiyon Yükseldi CHP'li Belediye AK Parti'ye Geçti! Seçim Sonrası Tansiyon Yükseldi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı Belli Oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı Belli Oldu
Bir Dönemin Gözde Yatırımıydı, Şimdi Masraf Kapısı Oldu! Satış Furyası Başladı Bir Dönemin Gözde Yatırımıydı, Şimdi Masraf Kapısı Oldu! Satış Furyası Başladı
'Mutlak Butlan' Sonrası İlk Grup Toplantısı: 'Kurultay Yapılırsa Bu Defter Kapanır' 'Kurultay Yapılırsa Bu Defter Kapanır'
Özkan Yalım'ın Ek İfadesi Ortaya Çıktı: 115 Delege ve 1 Milyon TL İddiası 115 Delege ve 1 Milyon TL İddiası