İstanbul'da Metroda İntihar Girişimi
İstanbul’da M2 Hacıosman–Yenikapı Metro Hattı Şişli-Mecidiyeköy durağında bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
İstanbul’da M2 Hacıosman–Yenikapı Metro Hattı’nda Şişli-Mecidiyeköy durağında bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
ŞİŞLİ MECİDİYEKÖY İSTASYONU KAPATILDI
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonu işletmeye kapatılmıştır.
Araçlarımız Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."
SEFERLERDE AKSAMALAR YAŞANIYOR
Seferlerin, Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapıldığı, Osmanbey-Levent arasında ise ring seferlerinin olduğu duyuruldu.
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) June 2, 2026
Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Osmanbey-Levent arasında ise ring seferleri yapılmaktadır. https://t.co/y5U7qAT1k6
Kaynak: Haber Merkezi