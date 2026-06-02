İstanbul'da Metroda İntihar Girişimi

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İstanbul’da M2 Hacıosman–Yenikapı Metro Hattı’nda Şişli-Mecidiyeköy durağında bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

ŞİŞLİ MECİDİYEKÖY İSTASYONU KAPATILDI

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonu işletmeye kapatılmıştır.

Araçlarımız Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

SEFERLERDE AKSAMALAR YAŞANIYOR

Seferlerin, Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapıldığı, Osmanbey-Levent arasında ise ring seferlerinin olduğu duyuruldu.

#MetroDuyuru #M2

Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Osmanbey-Levent arasında ise ring seferleri yapılmaktadır. https://t.co/y5U7qAT1k6 — Metro İstanbul (@metroistanbul) June 2, 2026

Kaynak: Haber Merkezi