Orta Doğu'da Olaylı Gece: ABD, İran'a Giden Gemiyi Vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Basra Körfezi'nde İran limanına doğru seyreden yüksüz bir petrol tankerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Orta Doğu'da Olaylı Gece: ABD, İran'a Giden Gemiyi Vurdu
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CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ABD güçleri tarafından durdurulan yüksüz petrol tankerine ilişkin açıklama yapıldı.

VURARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, uluslararası sularda Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na doğru seyreden Botsvana bandıralı "M/T Lexie" petrol tankerine "abluka tedbirlerinin" uygulandığı belirtildi.

Söz konusu tankerde bulunan mürettebatın ABD güçlerinin talimatlarına uymadığı ve uyarıları görmezden geldiği kaydedilen açıklamada, tankerin makine dairesine ateşlenen füzeyle geminin etkisiz hale getirildiği ve İran'a ulaşmasının engellendiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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ABD İran Basra Körfezi
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