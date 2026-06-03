İran Savaşı ABD Ekonomisini Can Evinden Vurdu: Benzinde Yüzde 42,2'lik Artış
İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı. Hürmüz Boğazı'nda düğümlenen anlaşmaları çözme girişimleri devam ederken, ABD'de benzinin ortalama fiyatı mayısta aylık bazda yüzde 9,2, yıllık bazda yüzde 42,2 artış gösterdi.
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ABD Ulaştırma İstatistikleri Bürosu Mayıs 2026'ya ilişkin motor yakıtı fiyatı verilerini açıkladı.
YÜZDE 42,2'LİK DEV ARTIŞ
Buna göre ülkede benzinin ortalama fiyatı mayıs ayında yıllık bazda yüzde 42,2 artarak galon başına 4,48 dolar oldu.
Bir galon benzin fiyatı, Mayıs 2025'te 3,15 dolar seviyesindeydi.
Mayısta benzin fiyatlarındaki artış nisan ayına kıyasla ise yüzde 9,2 olarak hesaplandı.
MOTORİNDE ARTIŞ YÜZDE 60 OLDU
Ülkede motorinin ortalama fiyatı da mayısta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 60 yükselerek 5,60 dolara ulaştı.
Bu senenin nisan ayına kıyasla da yüzde 1,8 artan motorinin galon fiyatı, Mayıs 2025'te 3,50 dolar seviyesinde bulunuyordu.
Kaynak: AA
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