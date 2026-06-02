Bir Sigara Grubuna Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar
JTI sigara grubuna 5 TL zam yapıldı. Güncellenen fiyatlara göre en düşük sigara fiyatı 105 lira olurken, en yükseği 120 liraya çıktı. Söz konusu zam 3 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna 5 TL zam yapıldığını duyurdu.
YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Söz konusu zam 3 Haziran'dan (yarın) itibaren geçerli olacak.
İŞTE YENİ FİYAT TABLOSU
Güncellenen fiyatlara göre en düşük sigara fiyatı 105 lira olurken, en yükseği 120 liraya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
