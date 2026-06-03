Dünya Kupası'nın En İyi 10 Genci Listesinde İki Türk

ABD merkezli spor kanalı ESPN, Dünya Kupası’nda oynayacak 21 yaş altı en iyi 10 oyucunun listesini yayımladı. Listede A Milli Futbol Takımı’ndan Arda Güler ve Kenan Yıldız'a da yer verildi.

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Dünya Kupası'nın En İyi 10 Genci Listesinde İki Türk
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ESPN için çalışan Norveçli scout (gözlemci) Tor-Kristian Karlsen, profesyonel gözlemciler ve sportif direktörlerden oluşan bir danışma heyetinden destek alarak kupada sahaya çıkacak 21 yaş altı en iyi 21 oyuncuyu sıraladı.

İKİNCİ SIRADA TANIDIK BİR İSİM

Listenin ikinci sırasında Real Madrid’de forma giyen Arda Güler yer aldı. Yazıda Güler’in İspanyol ekibinde bu sezon daha geride oynamasında rağmen milli takımın 10 numarası pozisyonunda görev almasının beklendiği belirtildi.

Güler’in ‘teknik olarak göz kamaştırıcı’ ve olağanüstü bir ilk dokunuş yeteneği olduğu yazıldı. Genç futbolcu için ‘maçı bir anda çözebilecek bir oyuncu’ olduğu, ancak geçiş savunmaları ve şok pres beceresini geliştirebileceği söylendi.

YEDİNCİ SIRADA KENAN YILDIZ VAR

Yedinci sıradaysa Juventus’un 10 numarası Kenan Yıldız yer aldı. Yıldız için “Arda Güler ile birlikte Türkiye’nin yeni jenerasyonunun diğer yüzü” dendi. Üçüncü bölgede ‘devasa bir tehdit’ oluşturduğu söylenen Yıldız’ın uzaktan şut yeteneğine ve pas opsiyonlarını hızlıca görme becerisine dikkat çekildi.

Öte yandan Kenan Yıldız için endişelenilecek tarafın, yakın zamanda geçirdiği baldır sakatlığı olduğu söylendi.

İŞTE 1O KİŞİLİK LİSTE

1- Lamine Yamal (18) – İspanya
2- Arda Güler (21) – Türkiye
3- Joao Neves (21) – Portekiz
4- Pau Cubarsi (19) – İspanya
5- Nico Paz (21) – Arjantin
6- Desire Doue (20) – Fransa
7- Kenan Yıldız (21) – Türkiye
8- Warren Zaire-Emery (20) – Fransa
9- Lennart Karl (18) – Almanya
10- Yan Diomande (19) – Fildişi Sahili

Kaynak: Haber Merkezi

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