Reha Muhtar Hayatını Kaybetti

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Türk basınının ve televizyon haberciliğinin en renkli, en özgün isimlerinden biri olan gazeteci Reha Muhtar’dan acı haber geldi. Bodrum'da yaşamını sürdüren 66 yaşındaki usta televizyoncu, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Bodrum'da yaşayan Reha Muhtar, 28 Mayıs tarihinde evinde aniden rahatsızlandı. Reha Muhtar, ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

YOĞUN BAKIMDA KALBİNE YENİLDİ

Hastanede kalp yetmezliği teşhisi konulan usta gazeteci, durumunun ciddiyeti nedeniyle hemen yoğun bakım servisine alınmıştı. Yaklaşık bir haftadır kritik bir tedavi süreci geçiren Muhtar, bu sabah saatlerinde kalbinin durması sonucu hayata gözlerini yumdu.

Usta televizyoncunun cenaze programına ilişkin detayların önümüzdeki saatlerde ailesi tarafından açıklanması bekleniyor.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Dr. Nevra Gülhan Görgülü, Muhtar’ın vefatına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Reha Muhtar, 28 Mayıs 2026 tarihinde hastanemize getirilmiştir. Yapılan tıbbi değerlendirmesinde, ileri derece kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve kontrolsüz şeker hastalığına bağlı metabolik dengesinin bozulduğu görülmüştür. Genel yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlanan hastamızda çoklu organ yetmezliği gelişmiş ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen 3 Haziran saat 02.15'te vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz."

REHA MUHTAR HAKKINDA

Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk orta ve liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirdi. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı.

1980 yılında gazeteciliğe başladı. 1981 yılında girdiği Milliyet gazetesinin Ankara bürosunda, dış politika ve siyaset alanlarında muhabirlik yaptı. TRT'ye geçen Muhtar, Atina, Yunanistan'da TRT muhabiri olarak çalıştı. Atina yıllarında Yunanistan briç şampiyonu oldu.

1991 yılında "Ateş Hattı" programını hazırlamaya başladı. 1993 yılında TRT'den ayrılıp Kanal D'ye geçti. 1994 yılında yeniden TRT'ye döndü. 1995 yılında TRT'den ayrılıp Star TV'ye geçse de kısa süre sonra bu kanaldan da ayrılıp Kanal D'ye döndü.

Muhtar, 2004 yılında ATV'ye geçerek Akademi Türkiye jürisi oldu ve Sabah gazetesinde yazmaya başladı. 2006 yılında Ciner Medya Grubu'ndan ayrıldı, Show TV'de Metin Uca ile beraber PişşTi adlı programını sundu.

Ancak aynı yıl içerisinde Show TV'den ayrılarak Vatan gazetesinde yazmaya başladı. 2007 yılında FOX'a geçerek Çapraz Ateş programını sundu, aynı yıl programın bitmesiyle bu kanaldan ayrıldı.

3 kere Show TV'ye dönerek yarışma sunucusu oldu ve tekrar ayrıldı. 2009 yılında CNN Türk'te "Çok Farklı" programını yaptıktan sonra Kanaltürk'te Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar ile "Son Kale" adlı programları yayınlandı. 2011 yılında Çok Farkı Kanaltürk'te program yapan Muhtar, bu kanaldan ayrıldı. Muhtar son olarak, 2016 yılı Kasım ayında da Vatan Gazetesi'nden ayrıldı.

1983 yılında kendisi gibi gazeteci olan Selin Çağlayan'la olan evliliği beş yılın ardından sonlandı. Muhtar'ın, oyuncu Deniz Uğur’la olan ilişkisinden de 2009 yılında dünyaya gelen Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları bulunuyor.

Kaynak: AA-İHA