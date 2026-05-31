İstanbul’da Kanye West Fırtınası: 10 Binlerce Kişi Akın Etti

Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki konserinde binlerce hayranıyla buluştu. Saatler öncesinden stadyum çevresinde uzun kuyruklar oluşurken, ışık ve sahne gösterileri geceye damga vurdu.

Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West, İstanbul’da sahne aldığı dev konserle 10 binlerce hayranını bir araya getirdi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşen organizasyon, daha başlamadan stadyum çevresinde oluşan yoğunluk ve uzun kuyruklarla dikkat çekti.

Kapıların öğle saatlerinden itibaren açıldığı konser alanında, farklı ülkelerden gelen on binlerce müzikseverin katılımıyla büyük bir kalabalık oluştu. Stadyuma ulaşan yollarda araç ve yaya trafiği zaman zaman kilitlenirken, girişlerde yoğunluk yaşanmaması için güvenlik ve organizasyon ekipleri uzun süre mesai yaptı.

Saat 21.00’de başlayan konserde sahneye çıkan Kanye West, güçlü ışık şovları ve sahne tasarımıyla görsel bir açılış yaptı. Dev prodüksiyon, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, konser alanındaki atmosfer büyük coşkuya sahne oldu.

120 BİN KİŞİ KATILDI

Organizasyona Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, İngiltere, Almanya, ABD ve Polonya gibi birçok ülkeden katılım sağlandı. Yaklaşık 120 bin kişinin izlediği tahmin edilen konser, stadyum çevresinde adeta insan seli oluşturdu. Etkinliğe aralarında oyuncular ve sanat dünyasından isimlerin de bulunduğu çok sayıda ünlü katıldı.

