Tarkan'dan Ankara'da Ücretsiz Konser

Koç Topluluğu’nun 100. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında düzenlenecek etkinlikte Tarkan, Ankara’da müzikseverlerle buluşacak. Ücretsiz halk konseri, 5 Haziran 2026 Cuma günü Ankara Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Etkinlik, başkentte yaz sezonunun en çok ilgi görmesi beklenen açık hava konserlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

ÜCRETSİZ DAVETİYELER ONLİNE PLATFORMDA

Konser halka açık ve ücretsiz olacak ancak alana giriş için sınırlı sayıdaki ücretsiz davetiyelerin alınması gerekecek. Davetiyeler, 2 Haziran 2026 Salı günü saat 11.00 itibarıyla Biletix dijital platformu üzerinden erişime açılacak. Yoğun ilgi nedeniyle davetiyelerin kısa sürede tükenmesi bekleniyor.

KOÇ'UN 100. YIL ETKİNLİĞİ

Konser, Koç Topluluğu’nun 100. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında planlandı. “Asırlık organizasyon” olarak duyurulan etkinlikte Tarkan’ın en sevilen şarkılarını Ankaralı müzikseverler için seslendirmesi bekleniyor. Organizasyon, hem Koç Topluluğu’nun 100. yıl kutlamaları hem de ücretsiz halk konseri niteliğiyle dikkat çekiyor.

ANKARA KONSERE AKIN EDECEK

Tarkan konseri duyurusunun ardından etkinlik sosyal medya platformlarında kısa sürede gündem oldu. Katılımın ücretsiz olması, konserin Ankara’da geniş bir kitle tarafından takip edilmesini beklenir hale getirdi. Ankara Millet Bahçesi’nin ev sahipliği yapacağı konser için özellikle gençler ve Tarkan hayranlarının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

