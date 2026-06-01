Tarkan'dan Ankara'da Ücretsiz Konser

Tarkan, Koç Topluluğu’nun 100. yıl kutlamaları kapsamında 5 Haziran 2026’da Ankara Millet Bahçesi’nde ücretsiz halk konseri verecek.

Son Güncelleme:
Tarkan'dan Ankara'da Ücretsiz Konser
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Koç Topluluğu’nun 100. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında düzenlenecek etkinlikte Tarkan, Ankara’da müzikseverlerle buluşacak. Ücretsiz halk konseri, 5 Haziran 2026 Cuma günü Ankara Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Etkinlik, başkentte yaz sezonunun en çok ilgi görmesi beklenen açık hava konserlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

ÜCRETSİZ DAVETİYELER ONLİNE PLATFORMDA

Konser halka açık ve ücretsiz olacak ancak alana giriş için sınırlı sayıdaki ücretsiz davetiyelerin alınması gerekecek. Davetiyeler, 2 Haziran 2026 Salı günü saat 11.00 itibarıyla Biletix dijital platformu üzerinden erişime açılacak. Yoğun ilgi nedeniyle davetiyelerin kısa sürede tükenmesi bekleniyor.

KOÇ'UN 100. YIL ETKİNLİĞİ

Konser, Koç Topluluğu’nun 100. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında planlandı. “Asırlık organizasyon” olarak duyurulan etkinlikte Tarkan’ın en sevilen şarkılarını Ankaralı müzikseverler için seslendirmesi bekleniyor. Organizasyon, hem Koç Topluluğu’nun 100. yıl kutlamaları hem de ücretsiz halk konseri niteliğiyle dikkat çekiyor.

ANKARA KONSERE AKIN EDECEK

Tarkan konseri duyurusunun ardından etkinlik sosyal medya platformlarında kısa sürede gündem oldu. Katılımın ücretsiz olması, konserin Ankara’da geniş bir kitle tarafından takip edilmesini beklenir hale getirdi. Ankara Millet Bahçesi’nin ev sahipliği yapacağı konser için özellikle gençler ve Tarkan hayranlarının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Tarkan
Son Güncelleme:
1700 Yıllık Mitolojik Şaheser! Truva'nın 'Aşil'i Samsun Müzesi'nde Göz Kamaştırıyor 1700 Yıllık! Truva'nın 'Aşil'i Göz Kamaştırıyor
İstanbul’da Kanye West Fırtınası: 10 Binlerce Kişi Akın Etti İstanbul’da Kanye West Fırtınası: 10 Binlerce Kişi Akın Etti
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu Cephesinden CHP'deki İşten Çıkarmalara Açıklama CHP'deki İşten Çıkarmalara Açıklama
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan CHP'deki Grup Toplantısı Tartışmasına Açıklama TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Açıklama
CHP’de İşten Çıkarmaların Perde Arkası Ortaya Çıktı: Gerekçeler Tek Tek Açıklandı CHP’de İşten Çıkarmaların Perde Arkası Ortaya Çıktı
MEB İOKBS Bursluluk Sınav Sonuçları Açıklandı Bursluluk Sınav Sonuçları Açıklandı
Kılıçdaroğlu MYK'sını Ne Zaman Açıklayacak? Basın Danışmanı Net Konuştu Kılıçdaroğlu MYK'sını Ne Zaman Açıklayacak?