Kızılırordu Korosu ve Hayko Cepkin Birlikte Sahneye Çıkacak

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Müzik otoriteleri tarafından dünyanın en iyi koro topluluklarından biri olarak kabul edilen Kızılordu Korosu, Türkiye turnesi kapsamında iş birliğine imza atıyor.

KIZILORDU KOROSU HAYKO CEPKİN İLE AYNI SAHNEDE

Repertuvarındaki marşlar, halk şarkıları ve opera eserleriyle tanınan efsanevi koro, sahnelerin enerjik ve teatrallik dozu yüksek ismi Hayko Cepkin ile performansa imza atacak.

5BÜYÜK ŞEHİRDE PERFORMANS

Farklı kültürlerin ve müzik disiplinlerinin uyumla sergileneceği etkinlik, Türkiye'nin 5 büyük şehrinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Ortak konserler; 26-27 Haziran'da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde, 28 Haziran'da İzmir Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda, 30 Haziran'da Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda, 2 Temmuz'da Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu'nda ve son olarak 3-4 Temmuz tarihlerinde Ankara Oran Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA