İranlı Şarkıcı Mohsen Namjoo’nun Ankara Konseri İptal Edildi
Çankaya Kaymakamlığı, İran asıllı şarkıcı Mohsen Namjoo’nun Ankara’da gerçekleştirmesi planlanan konser etkinliğine izin verilmediğini duyurdu.
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Çankaya Kaymakamlığı, Ankara'da gerçekleşmesi planlanan Mohsen Namjoo konserinin kamuoyunda oluşan Tepkiler nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.
Çankaya Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “İran asıllı Mohsen Namjoo’nun, 13 Haziran tarihinde planlanan konser etkinliğine kamuoyunda oluşan haklı hassasiyetler doğrultusunda izin verilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
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