YENİ Parti’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adaylığına İlişkin Açıklama: 'Anayasa’nın Etrafından Dolaşılmasına Karşıyız'

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Turgutlu’daki okul saldırısının ardından okullardaki güvenlik sorununa dikkat çekerek 65 bin güvenlik görevlisi, 75 bin hemşire ve 100 bin temizlik personeli alınması çağrısını yineledi. Emir, erken seçim tartışmalarında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı için Anayasa’nın etrafından dolaşılacak yöntemlere karşı olduklarını söyledi.

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YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırıya değinen Emir, okullardaki şiddet olaylarının artık görmezden gelinemeyecek bir boyuta ulaştığını söyledi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını da hatırlatan Emir, bu olayların ardından Meclis'te 63 soru önergesi, 10 kanun teklifi ve 26 araştırma önergesi sunduklarını aktardı.

'MECLİS MUHALEFET GÖREVİNİ YAPMIŞ AMA KULAK ASMAMIŞLAR'

Emir, okul saldırılarının ardından gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye yönelik eleştirilerde bulundu. Emir, “Meclis, muhalefet görevini yapmış ama kulak asmamışlar” ifadelerini kullanarak, saldırıların ardından yalnızca üzüntü dile getirmenin yeterli olmadığını, asıl yapılması gerekenin önlem almak olduğunu söyledi.

Emir, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kanun teklifimiz duruyor. Dilimizde tüy bitti. ‘65 bin güvenlik görevlisini bir an evvel alın’ dedik. Neredesiniz? Yoksunuz. Bakın 65 bin güvenlik görevlisi, 75 bin hemşire, 100 bin temizlik personeli alınsaydı bunun bütçeye toplam maliyeti 224 milyar lira olacaktı. Birazdan konuşacağımız fon krizinin Türkiye'ye maliyetini şimdilik 900 milyar lira hesaplıyorlar. Yani neredeyse dörtte birine okullarımızda güvenlik görevlisi, hemşiresi, temizlik personeli olacaktı ve 250 bin kişiye de istihdam yaratılacaktı.”

YENİ Parti’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adaylığına İlişkin Açıklama: 'Anayasa’nın Etrafından Dolaşılmasına Karşıyız' - Resim : 1

FONLARLA İLGİLİ SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Bazı portföy yönetim şirketlerinin yatırım fonlarının işleme kapatılması ve bazı fonların tasfiye edilmesine ilişkin gelişmeleri de değerlendiren Emir, Sermaye Piyasası Kurulunun 28 Ağustos'ta yatırım fonları rehberinde değişiklik yaptığını ifade etti. Emir, bu değişiklik öncesinde fon satışı yapan kişilere ilişkin soruşturulması gereken noktalar bulunduğunu savunarak şu soruları yöneltti:

“Buradan soruyorum, 28 Ağustos'tan önce fon satışı yapan, fondan kazanan, kazandığı o paraları başka yere yatıran, yurt dışına gönderen, çoluğunun çocuğunun, yakınlarının serveti olarak biriktiren kimler var?” Soruşturma kapsamında 4 şirket ve bunların alt şirketlerinin yöneticileri hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından mali veri talep edildiğini aktaran Emir, 2020'den itibaren kendileri dahil herkesin MASAK raporunun çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

'ERKEN SEÇİMİ ISRARLA İSTEYEN TARAFIZ'

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emir, erken seçim ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin tartışmaları da değerlendirdi. Emir, YENİ Parti olarak ısrarla erken seçim isteyen taraf olduklarını belirterek, Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda Anayasa'ya aykırı yöntemlere karşı olduklarını söyledi.

Emir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Biz tabii ki Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığından korkmuyoruz ama Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Anayasa'nın aleyhine aday yapabilmek için Anayasa'nın ruhunun ve ilgili Anayasa maddesinin etrafından dolaşacak, Anayasa'ya takla attıracak yöntemlere de elbette karşıyız.”

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Kaynak: AA

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