AK Parti'den Erken Seçim Tartışmalarına Son Nokta: 'Seneye Seçim Yok, Hedef 2028'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, muhalefetin erken seçim baskılarına ve kulis iddialarına yanıt verdi. "Öyle başkalarının dediği gibi seneye seçim falan yok" diyerek kapıları kapatan Yavuz, sandık için 2028 yılını işaret etti.

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AK Parti'den Erken Seçim Tartışmalarına Son Nokta: 'Seneye Seçim Yok, Hedef 2028'
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Siyasetin en çok tartışılan başlığı olan "erken seçim" iddialarına iktidar kanadının tepe isminden kesin bir yalanlama geldi.

AK Parti’nin geniş katılımlı "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Eskişehir’e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, kritik açıklamalarda bulundu. Çok sayıda milletvekili ve parti yöneticisinin katıldığı toplantıda konuşan Yavuz, iktidarın ajandasında erken seçimin bulunmadığını, şu anki tek odaklarının "iş ve hizmet zamanı" olduğunu vurguladı.

AK Parti'den Erken Seçim Tartışmalarına Son Nokta: 'Seneye Seçim Yok, Hedef 2028' - Resim : 1
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz

YENİDEN ADAYLIK İÇİN '1-2 HAFTA ÖNCE' FORMÜLÜ

Ali İhsan Yavuz, kamuoyunda sıkça tartışılan "Seçimler zamanında olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olabilecek mi?" sorusuna anayasal çerçevede çok net bir yanıt verdi. Normal şartlarda hiçbir karar alınmasa dahi seçim tarihinin Mayıs 2028 olduğunu hatırlatan Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha aday olabilmesi için planladıkları stratejiyi şu sözlerle açıkladı:

"Biz istiyoruz ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi 2028 yılı içinde ama yani esas tarihten 1-2 hafta öncesine denk gelecek şekilde seçim yenileme kararı alsın ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bir kez daha başımızda lider, başımızda Cumhurbaşkanı olarak var olsun diye istiyoruz. Bu da böyle olacak diye çok güçlü bir şekilde öngörüyoruz ve inanıyoruz. Öyle başkalarının dediği gibi seneye seçim yok. Seçimler 2028 yılı içinde olacak."

Ali İhsan Yavuz’dan 2028 Seçimi İçin Dikkat Çeken Açıklama: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yeniden Adaylığının Önü Açılacak'Ali İhsan Yavuz’dan 2028 Seçimi İçin Dikkat Çeken Açıklama: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yeniden Adaylığının Önü Açılacak'Gündem

Kaynak: DHA

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