Bakan Çiftçi Turgutlu'daki Saldırının Perde Arkasını Açıkladı: Silah Anneannenin, Okul İse 1. Derece Riskli Kategoride

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı pompalı tüfekli saldırıya ilişkin ortak basın açıklaması yaptı. Bakan Çiftçi, yaralanan 3 öğrencinin hayati tehlikesinin bulunduğunu, ameliyatlarının ardından yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğünü açıkladı. Çiftçi, olayın tüm idari yönleriyle soruşturulacağını ve ihmali bulunanların tespit edileceğini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığının 20 psikososyal uzmanı görevlendirdiğini söyledi. Çiftçi, açıklamasında ayrıca Adalet Bakanlığı aracılığıyla çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.

SALDIRININ GERÇEKLEŞTİĞİ OKUL BİRİNCİ DERECEDEN RİSKLİ



Okullarda alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi veren Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak tüm okulların eğitim öğretim dönemi başlamadan önce güvenlik risklerine göre değerlendirildiğini ifade etti. Çiftçi, "Birinci ve ikinci dereceden riskli okullarımızda bizim kolluk görevlilerimiz var. Onlar sürekli okullarda görev yapıyorlar. Üçüncü ve dördüncü derecede riskli okullarımızda okul irtibat görevlilerimiz var. Onlar ihtiyaç duydukça okul yönetimlerimizle irtibata geçiyorlar. Bunların dışında bu yıl ilk defa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla da görüşerek 31 bin tane bahçe görevlisi istihdam ettik. Onlardan dün itibarıyla 23 bin tanesi göreve başladı. Saldırının gerçekleştiği okul da birinci dereceden riskli okullardan bir tanesi" dedi.

OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİMLER SÜRÜYOR

Çiftçi, okul çevresindeki güvenlik uygulamalarına ilişkin de şunları kaydetti:

“Bunun dışında İçişleri Bakanlığı olarak yine okulun dışında güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube müdürlüklerimiz kanalıyla uygulamalarımız devam ediyor. Okulun civarındaki internet kafeleri, büfeleri, oyun salonlarını ve metruk binaları düzenli aralıklarla denetliyoruz. Okulların servis araçlarını denetliyoruz.”

Çocukların okula güven içinde gelip huzurlu şekilde eğitimlerine devam etmelerini ve sağ salim evlerine dönmelerini istediklerini dile getiren Çiftçi, okul güvenliğinin yalnızca fiziki ve polisiye tedbirlerle sağlanamayacağını vurguladı. “Bunun için biz 7 Bakanlık olarak bir araya geldik” diyen Çiftçi, üç aydır üzerinde çalışılan protokolün dün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla imzalandığını aktardı.

'KONTROL ETMELİLER'

Okul güvenliğinin yalnızca polisiye tedbirlerden ibaret olmadığını vurgulayan Çiftçi, devlet kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarına ve ailelere de sorumluluk düştüğünü dile getirdi. Çiftçi, ailelerin çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini ve eve geldiklerinde hangi internet sitelerine girdiklerini takip etmeleri gerektiğini belirterek, “Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocukların hangi internet sitelerine girdiklerini mutlak suretle takip etmeliler, kontrol etmeliler” ifadelerini kullandı.

'SİLAH ANNEANNENİN ÜZERİNE KAYITLI'

Evlerde bulunan silahların çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmesi gerektiğine dikkat çeken Çiftçi, saldırıda kullanılan silahın anneannenin üzerine kayıtlı olduğunu açıkladı. Çiftçi, silahın çocuğun dedesinin evinden alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Eğer evlerinde silah varsa bunları çocukların ulaşamayacakları, erişemeyecekleri yerlere kaldırmalılar. Bu olayda kullanılan silah anneannenin üzerine kayıtlı. Dedenin evinde çocuk oradan alıyor ve bu silahla eylemi gerçekleştiriyor. Demek ki silahları da güvenli yerlere almamız gerekiyor.” Bu konuda ailelere de görev düştüğünü belirten Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak her çocuğun veya ailenin başına bir polis görevlendiremeyeceklerini söyledi. Bakan Çiftçi sözlerine şu şekilde sürdürdü:

"Bu tamamen ailelerin alacağı tedbirler beyanında ailelere düşen bir görev. Biz İçişleri Bakanlığı olarak bütün çocukların başına veya bütün ailelere birer polis görevlendiremeyiz. Yani bizim alacağımız fiziki tedbirler bunlardan ibaret. Eğer topyekûn olarak görev yaparsak, hepimiz üzerimize düşeni yaparsak okullarımız daha güvenli hale gelecek ve bu tür hadiseler yaşanmamış olacak.Şunu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum. 14 Nisan'da malumlarınız, Maraş'ta bir okul saldırısı gerçekleşmişti. O saldırıdan sonra da biz siber devriyelerimiz vasıtasıyla, istihbarat görevlilerimiz vasıtasıyla 2 bin 419 kişiyi gözaltına aldık. Benzer düşüncede olan, benzer eylem yapabileceğini bir şekilde ihsas eden çocuklarla ilgili gözaltılar yaptık ve bunlardan 243 tanesi şu anda tutuklanmış durumda. Yani polis görevini yapıyor, istihbarat görevini yapıyor. Siber devriyelerimiz aynen sokaklarda olduğu gibi siber âlemde de görevini yapıyor. Dediğim gibi toplumun her kesimine düşen görevler var. Bunlar herkes tarafından yerine getirildiğinde, bu tedbirler alındığında inşallah bundan sonra bu tür üzücü hadiseler yaşamayacağımızı ben ifade ediyorum.Benim olayla ilgili söyleyebileceklerim bundan ibaret. Tekrar çocuklarımıza, ailelere, Milliyetim camiamıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum."

Kaynak: AA