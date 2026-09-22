TasteAtlas Dünyanın En İyi Çorbalarını Seçti: İlk 100 Listesinde 4 Türk Çorbası

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, 'Dünyanın En İyi 100 Çorbası' listesini güncelledi. Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinin damga vurduğu listede Türkiye’den tam 4 çorba ilk 100’e girmeyi başarırken, Gaziantep’in tescilli lezzeti Beyran, dev rakiplerini geride bırakarak dünya ikinciliğine oturdu.

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TasteAtlas Dünyanın En İyi Çorbalarını Seçti: İlk 100 Listesinde 4 Türk Çorbası
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Uluslararası lezzet rehberi TasteAtlas, dünya mutfaklarından yüzlerce çorbayı gurmelerin ve kullanıcıların oylarıyla masaya yatırdı. Güncellenen yeni listede Türk mutfağı, geleneksel reçeteleriyle üst sıralara damga vurdu.

Paraguay mutfağının mısır unu ve peynirli hamur toplarıyla yapılan meşhur çorbası Vori-Vori'nin birinci olduğu listede, Türkiye’den Beyran, Mercimek, Domates ve Kelle Paça çorbaları dünyanın en iyileri arasında tescillendi.

BEYRAN DÜNYA DEVLERİNİ SALLADI

Gaziantep mutfağının sabah kahvaltılarında bile tüketilen asırlık şifa kaynağı Beyran, 4,5 puan alarak dünya genelinde 2. sıraya yerleşti. Kuzu eti, pirinç, bol sarımsak, yoğun et suyu ve acı pul biberin harlı ateşteki enfes buluşmasıyla hazırlanan Beyran; kendine has yoğun aroması, keskin sarımsak lezzeti ve belirgin acısıyla uluslararası gurmelerden tam not aldı.

TasteAtlas Dünyanın En İyi Çorbalarını Seçti: İlk 100 Listesinde 4 Türk Çorbası - Resim : 1

Japonya’nın ünlü ramenlerini ve Finlandiya’nın somon çorbalarını geride bırakan Beyran, Türk gastronomisinin gururu oldu.

EVLERİN VE LOKANTALARIN VAZGEÇİLMEZİ MERCİMEK İLK 15'TE

Türkiye’de her ev sofrasının ve esnaf lokantasının baş tacı olan geleneksel Mercimek Çorbası, listede 4,4 puanla 13. sırada yer bularak büyük bir başarıya imza attı.

TasteAtlas Dünyanın En İyi Çorbalarını Seçti: İlk 100 Listesinde 4 Türk Çorbası - Resim : 2

Kırmızı mercimek, soğan, havuç ve özel baharatların uyumuyla hazırlanan, servis edilirken üzerine gezdirilen kızgın biberli tereyağı ve taze limon suyuyla bir klasiğe dönüşen çorba, sadeliği ve lezzetiyle küresel ölçekte beğeni topladı.

DOMATES VE KELLE PAÇA DA LİSTEDEKİ YERİNİ ALDI

Türkiye'den en iyiler listesine giren diğer iki lezzet ise domates ve kelle paça oldu:

Domates çorbası (55. Sıra): Közlenmiş veya taze domateslerin ana malzeme olduğu, süt ya da krema ile yumuşatılarak pürüzsüz bir kıvama getirilen bu lezzet, rendelenmiş kaşar peyniri ve kıtır ekmek sunumuyla 55. sıradan listeye girdi.

TasteAtlas Dünyanın En İyi Çorbalarını Seçti: İlk 100 Listesinde 4 Türk Çorbası - Resim : 3

Kelle paça çorbası (70. Sıra): Özellikle kış aylarının ve gece mekanlarının vazgeçilmezi olan şifa deposu kelle kaça, listenin 70. sırasında kendine yer buldu. Baş ve ayak etlerinin saatlerce kaynatılmasıyla elde edilen yoğun kollajenli yapısı, bol sirkeli, sarımsaklı ve limonlu sosuyla dünya gastronomisinde fark yarattı.

TasteAtlas Dünyanın En İyi Çorbalarını Seçti: İlk 100 Listesinde 4 Türk Çorbası - Resim : 4

LİSTEDE İLK 30 ÇORBA

Eylül sıralamasının 21 Eylül’de yayımlanan dökümüne göre ilk 30 şöyle:

TasteAtlas Dünyanın En İyi Çorbalarını Seçti: İlk 100 Listesinde 4 Türk Çorbası - Resim : 5

SIRALAMA NASIL HAZIRLANIYOR?

TasteAtlas, sıralamalarını kullanıcı puanlarına göre oluşturuyor. Platform, bot oylarını ve milliyetçi yönlendirmeler içeren değerlendirmeleri ayıklayan mekanizmalar kullandığını belirtiyor. Yeni değerlendirmeler geldikçe listedeki sıralar değişebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Gastronomi yemek Taste Atlas
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