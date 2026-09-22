Kasasından Kilo Kilo Altın Çıkmıştı: Dün Tahliye Edilen Eski DHMİ Daire Başkanı Bugün Tekrar Tutuklandı
Dün tahliye edilen eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alındı. Acar, bugün aynı suçlama kapsamında tutuklandı.
Ankara’da, eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar, “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu”na muhalefet suçundan tutuklu yargılandığı davada dün tahliye edildi.
DÜN AKŞAM GÖZALTINA ALINDI
Tahliyesinin ardından Acar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturması kapsamında dün akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Acar’ın, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi. Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.
BUGÜN TUTUKLANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar’ın “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu.
Kaynak: DHA