Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Yeni Gelişme! Kurtlar Vadisi’nin 'Ömer Baba'sı Emin Olcay Adliyede

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Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisine yönelik inceleme sürüyor. Soruşturma kapsamında dizinin senaristlerinin ardından oyuncuların da bilgisine başvurulmaya başlandı. Kurtlar Vadisi’nde “Ömer Baba” karakterini canlandıran Emin Olcay, soruşturma kapsamında bilgisine başvurulmak üzere adliyeye geldi.

'ÖMER BABA' EMİN OLCAY ADLİYEDE

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne benzer bir sahnenin dizide yer almasının ardından soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi. Senaristlerin “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadelerinin alınmasının ardından şimdi oyuncuların da bilgisine başvuruluyor. Olcay’ın, dizinin yapım süreci, Osman Sınav’ın projeden ayrılmasının ardından yaşanan değişimler ve senaryoya ilişkin daha önce yaptığı açıklamalar kapsamında bilgisine başvurulacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi