Manisa’daki Okul Saldırı Sonrası Sosyal Medyada Yapılan Paylaşımlara Soruşturma

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırının ardından sosyal medya platformlarında yapılan “provokasyon içerikli” paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından saldırı sonrasında sosyal medya ağlarında “provokasyon içerikli” paylaşım yaptığı belirlenen hesaplar ilgili başsavcılıklara bildirildi.

HESAP KULLANICILARININ KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu hesapların kullanıcılarına ait kimlik bilgilerinin tespit edildiği öğrenildi. Tespitlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

2’Sİ AĞIR 11 ÖĞRENCİ YARALANDI

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda 2’si ağır 11 öğrenci yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen kişinin aynı okulda eğitim gören 15 yaşındaki H.O. olduğu açıklandı. H.O. ile birlikte annesi, babası ve dedesi de gözaltına alınırken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA