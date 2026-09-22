Özgür Özel’den Okul Güvenliği Tepkisi: 'Artık Münferit Olaylarla İzah Edilemez'

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lise önünde meydana gelen silahlı saldırının ardından açıklama yaptı. Özel, saldırının ardından Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve olayla ilgili bilgi aldığını belirtti. Özel ayrıca, milletvekillerinden oluşan bir heyetin bölgeye gönderildiğini aktardı.

YENİ PARTİ HEYETİ TURGUTLU’DA İNCELEME YAPTI

Özel, YENİ Parti milletvekilleri Murat Bakan, Deniz Yücel, Bekir Başevirgen ve Suat Özçağdaş’ın Turgutlu’da gerekli incelemelerde bulunduğunu söyledi. Heyetin yaralı öğrencilerin sağlık durumunu da yakından takip ettiğini belirten Özel, olayın tüm yönleriyle izlenmeye devam edildiğini ifade etti.

'ŞİDDET VAKALARI MÜNFERİT OLAYLARLA AÇIKLANAMAZ'

Okul ve öğrenci güvenliği konusunda daha önce somut öneriler sunduklarını hatırlatan Özel, okullarda yaşanan şiddet olaylarının artık tekil vakalar olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bir anne baba çocuğunu okula gönderirken, ‘Acaba güvende mi?’ diye düşünüyorsa, ortada görmezden gelinemeyecek bir güvenlik sorunu ve yerine getirilmeyen bir kamu sorumluluğu vardır.” Özel, yaşanan olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve hem saldırıyla ilgili sorumluların hem de sorumluluklarını yerine getirmediği değerlendirilen kişilerin ortaya çıkarılması için süreci takip edeceklerini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi