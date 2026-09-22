TOKİ’de Yüzde 25 İndirim Fırsatı Başladı! Kampanyanın Detayları Belli Oldu

TOKİ, konut ve iş yeri alıcılarına yönelik yüzde 25 indirim kampanyasını başlattı. Kampanyadan yararlanmak isteyenler başvurularını sözleşme işlemlerini yürüttükleri banka üzerinden 19 Ekim’e kadar yapabilecek.

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TOKİ’de Yüzde 25 İndirim Fırsatı Başladı! Kampanyanın Detayları Belli Oldu
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut ve iş yeri alıcılarını kapsayan yüzde 25 indirim kampanyasının başladığını açıkladı. TOKİ’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının başvurularını sözleşme işlemlerini gerçekleştirdikleri banka üzerinden yapabilecekleri belirtildi. Başvuruların Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla 19 Ekim’e kadar alınacağı bildirildi. Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanmasının beklendiği aktarıldı.

TOKİ’de Yüzde 25 İndirim Fırsatı Başladı! Kampanyanın Detayları Belli Oldu - Resim : 1

KAMPANYADAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kampanyaya, geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025’in sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları katılabilecek. Başvuru tarihi itibarıyla borcun kapatılacağı aya ait taksitlerin ödenmiş olması ve geçmiş dönemlere ait taksit ya da emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor. Kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olan alıcılar ise kampanyadan yararlanamayacak.

TOKİ’de Yüzde 25 İndirim Fırsatı Başladı! Kampanyanın Detayları Belli Oldu - Resim : 2

TAPU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan yararlanarak borcunu tamamen kapatan alıcılara tapuları teslim edilecek. Bu kapsamda bankaya başvuru sırasında ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belgenin ve DASK poliçesinin ibraz edilmesi gerekecek. Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri alıcıları, kalan borçlarını kapatmak amacıyla gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek. Kampanya süresinin sona ermesinin ardından gerçekleştirilecek borç kapatma veya kısmi ödemelerde ise yüzde 25'lik indirim uygulanmayacak.

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Kaynak: ANKA

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