Manisa'daki Okul Önündeki Saldırının Tanığı O Anları Anlattı: 'Tüfekle Kaçarak Sokağa Girdi'

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde okul önünde düzenlenen silahlı saldırıda 11 öğrencinin yaralanmasının ardından, olaya tanık olan vatandaşlar yaşananları anlattı. Çevrede bulunan bir görgü tanığı, saldırganın elinde tüfekle olay yerinden kaçtığını söyledi.

OKUL ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI PANİĞİ

Olay, bugün saat 08.01 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi’nde bulunan Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi ile Turgutlu Hasan Ferdi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çevresinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, okul önünde elinde silah bulunan bir kişinin çevreye ateş ettiği ihbarı yapıldı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre saldırıda 11 öğrenci yaralandı. Yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Saldırı anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Saldırı sırasında bölgede bulunan bir görgü tanığı, silah sesini duyduktan sonra kapıya çıktığını belirterek, saldırganın elinde tüfekle ara sokağa doğru kaçtığını söyledi. Görgü tanığı, “Sesi duydum, kapıya çıktım. O sırada saldırgan elinde tüfekle kaçarak ara sokağa girdi” dedi.

Kaynak: İHA