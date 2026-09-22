İletişim Başkanı Duran’dan Turgutlu’daki Saldırıya İlişkin Açıklama: 'Teyitsiz Bilgi ve Paylaşımlara İtibar Etmeyin'

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde öğrencilerin yaralandığı silahlı saldırının ardından açıklama yaptı. Duran, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek teyitsiz bilgi ve paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

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İletişim Başkanı Duran’dan Turgutlu’daki Saldırıya İlişkin Açıklama: 'Teyitsiz Bilgi ve Paylaşımlara İtibar Etmeyin'
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, olayın ardından güvenlik ve sağlık ekiplerinin kısa sürede bölgeye ulaşarak gerekli müdahalelerde bulunduğunu belirtti.

SALDIRIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Duran, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla ilgili kurumların çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü ifade etti. İletişim Başkanı Duran, paylaşımında öğrencilerin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırıda öğrencilerin yaralanmasının üzüntü verici olduğunu belirterek, olayın ardından güvenlik ve sağlık ekiplerinin hızla bölgeye intikal ettiğini ve gerekli müdahalelerin yapıldığını kaydetti.

İletişim Başkanı Duran’dan Turgutlu’daki Saldırıya İlişkin Açıklama: 'Teyitsiz Bilgi ve Paylaşımlara İtibar Etmeyin' - Resim : 1

'TEYİTSİZ BİLGİ VE PAYLAŞIMLARA İTİBAR EDİLMEMELİ'

Duran, "Böylesi hassas olaylarda, özellikle medya ve sosyal medya mecralarında kullanılan dilde gerekli özenin gösterilmesi; öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mahremiyetinin ve psikolojik güvenliğinin korunması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunun, resmî makamların açıklamaları dışındaki teyitsiz bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur. Saldırıda yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyor, ailelerimize ve olaydan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Burhanettin Duran Manisa
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