Bakan Kurum Duyurdu: TOKİ Borcu Olanlara İndirim Müjdesi! Yüzde 25’lik Fırsat Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da düzenlenen “Büyük Dönüşüm 1642 Bağımsız Bölüm Kura Çekim Töreni”nde açıklamalarda bulundu. Kurum, TOKİ’de yeni bir indirim kampanyası başlatılacağını belirterek, borcunu peşin ödeyen vatandaşlara yüzde 25 indirim uygulanacağını söyledi. Bakan Kurum, konuşmasında kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, daha önce verilen sözlerin hayata geçirildiğini ifade etti. Kurum, dönüşüm kapsamında Türkiye’nin ilk Basketbol Gelişim Merkezi’nin de hayata geçirildiğini belirtti.

İSTANBUL’DA 1642 KONUT İÇİN KURA ÇEKİLDİ

Kurum, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi, Maltepe ve Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm kapsamında tamamlanan konutların kuralarının çekildiğini açıkladı. Toplam 1642 konutun 10 bin İstanbulluya dokunacağını belirten Kurum, İstanbul’un güvenli geleceği açısından üç önemli projeye imza atıldığını söyledi. Merkezefendi’de 524 konut için kura çekiminin gerçekleştirildiğini aktaran Kurum, Maltepe İETT bloklarında 423 ve Gaziosmanpaşa Yıldıztabya’da 665 konutun da kura işlemlerinin yapıldığını belirtti.

Bakan Kurum ayrıca, "İstanbul'da bitirdiğimiz her projenin vatandaşımızı deprem felaketinden koruduğunu biliyoruz. Ancak Türkiye'de deprem riskinin bitmediğini biliyoruz. Türkiye'de 2.7 milyon bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. 2 dönüşümden birini İstanbul'da yaptık" dedi.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında dönüşüm süreci başlatılan 544 bin bağımsız bölüm bulunduğunu açıkladı. Kampanyayla İstanbul’da 2 milyondan fazla vatandaşın güvenli konutlara kavuşmasının hedeflendiğini belirten Kurum, bu yıl sona ermesi planlanan desteğin 31 Aralık 2027’ye kadar uzatılacağını duyurdu. Kurum, İstanbullulara kampanyadan yararlanmaları çağrısında bulunurken, çalışmaların yalnızca kentsel dönüşümle sınırlı olmadığını ifade etti.

İSTANBUL’DA 100 BİN KONUT AYRILDI

“Ev Sahibi Türkiye” kampanyası kapsamında 500 bin konutun hayata geçirileceğini belirten Kurum, bunun Cumhuriyet tarihinin en büyük konut kampanyası olduğunu söyledi. İstanbul için de 100 bin konut ayrıldığını aktaran Kurum, projelerde çalışmaların hızla sürdüğünü kaydetti. İstanbul’da kiralık konut kampanyasının da başlatıldığını belirten Kurum, başvuruların 14 Eylül’de alınmaya başladığını ve 25 Eylül’e kadar devam edeceğini açıkladı. Ekim ayında 1071 konut için kura çekileceğini söyleyen Kurum, hak sahiplerinin 10 bin liradan başlayan fiyatlarla konutlara ulaşacağını belirtti.

TOKİ’DE YÜZDE 25 İNDİRİMİN ŞARTLARI

Kampanya kapsamında borcunun tamamını peşin kapatmak isteyen hak sahiplerine yüzde 25 indirim uygulanacak. Borcunun yalnızca bir bölümünü ödemek isteyenler için ise borç bakiyesinin en az yüzde 25’inin peşin olarak kapatılması şartıyla yüzde 25 indirimden yararlanılabilecek. Kampanya, toplam 340 milyar TL değerindeki 228 bin konut ve iş yerinin satışını kapsıyor. Bakan Kurum’un verdiği bilgilere göre, TOKİ tarafından satış işlemleri Haziran 2025’in sonuna kadar tamamlanan ve geri ödeme taksitleri aynı tarihe kadar başlamış olan konut ve iş yeri hak sahipleri kampanyadan faydalanabilecek. Kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olan hak sahipleri ise kampanya kapsamına alınmayacak. Hak sahipleri, peşin ödeme işlemleri için satış sürecini gerçekleştiren bankaya başvurabilecek. Başvuru tarihinde, içinde bulunulan aya ait taksidin öncelikle ödenmiş olması gerekecek. Belirlenen başvuru süresinin dışında gerçekleştirilecek borç kapatma ya da kısmi ödeme işlemlerinde yüzde 25’lik indirim uygulanmayacak.

Kaynak: Haber Merkezi