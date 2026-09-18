Yatırım Fonlarında Tasfiye Süreci Başladı: SPK Dev Bankaları Görevlendirdi, 131 Fon Nakde Çevriliyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), faaliyetleri sona eren 7 portföy şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiye haritasını netleştirerek paraların hak sahiplerine iadesi için İş Bankası ve Ziraat Bankası'na tam yetki verdi.

Son Güncelleme:
Yatırım Fonlarında Tasfiye Süreci Başladı: SPK Dev Bankaları Görevlendirdi, 131 Fon Nakde Çevriliyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilmesine karar verilen 131 yatırım fonuna ilişkin sürecin yol haritasını resmen ilan etti. Yatırımcıların mağduriyet yaşamaması adına süreci dev kamu ve özel bankaları yürütecek.

Yeni düzenlemeye göre, Tera Portföy bünyesindeki fonların tasfiyesini Türkiye İş Bankası AŞ üstlenirken; A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy'e ait fonların tasfiye sürecini ise Ziraat Bankası yönetecek.

2 İŞ GÜNÜ İÇİNCE HESAPLARDA MUTABAKAT SAĞLANACAK

Tasfiye usul ve esaslarının yürürlüğe girmesinin ardından süreç oldukça hızlı işleyecek. İlk 2 iş günü içerisinde, tasfiye kapsamındaki fonların tedavüldeki toplam katılma payı adedi ile yatırımcıların bireysel saklama hesaplarındaki payları tek tek eşleştirilerek mutabakat sağlanacak. Bu süreçte paylar üzerindeki rehin, haciz, tedbir gibi her türlü takyidat durumu ile gerçekleşmemiş emirler Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve yetkili bankalar arasında netleştirilecek.

FON VARLIKLARI 10 GÜN İÇİNDE NAKDE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Sürecin finansal bacağını yönetmek adına fon portföyündeki tüm finansal varlıklar, Takasbank bünyesinde ilgili bankaların hesaplarına aktarılacak. Repo, ters repo, vadeli mevduat ve borç-alacak mutabakatlarının Kurul kararını takip eden en geç 10 iş günü içinde tamamlanması zorunlu tutuldu. Varlıklar, piyasa derinliği ve yatırımcı menfaatleri korunarak bankaların satış talimatlarıyla parça parça nakde dönüştürülecek.

ÖDEMELER PAY ORANINA GÖRE HESAPLARA AKTARILACAK

Elde edilen nakit tutarlar, bankaların belirleyeceği dönemlerde yatırımcıların mutabakatı yapılmış bireysel saklama hesaplarına fon katılma payı sahipliği oranında ödenecek. 17 Eylül 2026 tarihi itibarıyla TEFAS ve TEFAS dışındaki tüm dağıtım kanallarında alım ve iade talimatları durduruldu. TEFAS üzerinden satım emri verilip gerçekleştirilemeyen işlemlerden doğan tutarlar ise fon hesabına borç kaydedilecek ve nakit girişlerinde öncelikli olarak ödenecek.

TASFİYE İÇİN MAKSİMUM 3 AY SÜRE

SPK, fonların malvarlığının tasfiyesi için tasfiye duyuru tarihinden itibaren en fazla 3 aylık bir süre belirledi. Gerekli görülmesi durumunda SPK bu süreyi uzatabilecek. Tasfiyenin sona ermesini takip eden ilk iş gününde ise fonların ticaret sicilindeki kayıtları tamamen terkin edilerek süreç sonlandırılacak.

LİSTEDE 7 ŞİRKETTEN TOPLAM 131 FON VAR

SPK'nın güncellediği dev tasfiye listesinde tam 131 yatırım fonu yer alıyor. Şirket bazında tasfiye edilen fon sayıları ise şu şekilde:

  • Pardus Portföy: 33 fon
  • Hedef Portföy: 31 fon
  • Atlas Portföy: 16 fon
  • Bulls Portföy: 16 fon
  • Pusula Portföy: 11 fon
  • A1 Capital Portföy: 9 fon
  • Tera Portföy: 6 fon

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
SPK Borsa
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
BDDK'dan Borsadaki Bankalara Acil Kalkan: Hisse Geri Alımına Dev Teşvik BDDK'dan Borsadaki Bankalara Acil Kalkan
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Faizsiz Finansta Dev Birleşme: Emlak Katılım, Katılımevim Ve Birevim'i Satın Alıyor Emlak Katılım, Katılımevim Ve Birevim'i Satın Alıyor
ÇOK OKUNANLAR
Emniyette Büyük Atama Dalgası: 39 İlin Müdürü Değişti Emniyette Büyük Atama Dalgası
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Deprem: Dosyadan Fuhuş ve Tedarik İddiaları Çıktı... 15 Kişi Gözaltında Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Deprem... 15 Kişi Gözaltında
Yatırım Fonlarında Tasfiye Süreci Başladı: SPK Dev Bankaları Görevlendirdi, 131 Fon Nakde Çevriliyor SPK Dev Bankaları Görevlendirdi, 131 Fon Nakde Çevriliyor
Başkentte suç Örgütlerine Ağır Darbe: 67 Şüpheli Tutuklandı Başkentte suç Örgütlerine Ağır Darbe
7 İle Yayılan Yasa Dışı Bahis Ağı Çökertildi: 27 Şüpheli Tutuklandı 7 İle Yayılan Yasa Dışı Bahis Ağı Çökertildi: 27 Şüpheli Tutuklandı