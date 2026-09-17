BDDK'dan Borsadaki Bankalara Acil Kalkan: Hisse Geri Alımına Dev Teşvik

Fonlarda yaşanan temerrüt gelişmelerinin ardından BDDK’dan bankaların hisse geri alımlarına ilişkin yeni karar geldi. Buna göre halka açık bankaların 16 Eylül’den sonra geri aldığı kendi hisseleri, 31 Aralık 2026’ya kadar çekirdek sermayeden indirilmeyecek ve bazı risk hesaplamalarına dahil edilmeyecek.

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BDDK'dan Borsadaki Bankalara Acil Kalkan: Hisse Geri Alımına Dev Teşvik
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), halka açık bankaların gerçekleştirdiği hisse geri alımlarına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. BDDK’nın duyurusuna göre, bankaların 16 Eylül 2026’dan itibaren geri alım yoluyla edindiği kendi hisse senetleri, 31 Aralık 2026 tarihine kadar çekirdek sermayeden indirilecek kalemler arasında değerlendirilmeyecek. Düzenleme, fonlarda yaşanan temerrüt gelişmelerinin likidite açısından risk oluşturduğu bir dönemde hayata geçirildi.

BDDK'dan Borsadaki Bankalara Acil Kalkan: Hisse Geri Alımına Dev Teşvik - Resim : 1

GERİ ALINAN HİSSELER RİSK HESAPLARINA DAHİL EDİLMEYECEK

BDDK açıklamasında, geri alım yoluyla edinilen söz konusu hisselerin kredi riskine esas tutar ile piyasa riskine esas tutarın hesaplanmasında da dikkate alınmayacağı belirtildi. Buna göre, 16 Eylül 2026’dan sonra gerçekleştirilen hisse geri alımları, 31 Aralık 2026’ya kadar bankaların çekirdek sermaye hesaplamalarında indirim unsuru olarak değerlendirilmeyecek. BDDK, düzenlemeyle Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerini geri alacak bankalara esneklik sağlanacağını bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
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