BDDK'dan Borsadaki Bankalara Acil Kalkan: Hisse Geri Alımına Dev Teşvik

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), halka açık bankaların gerçekleştirdiği hisse geri alımlarına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. BDDK’nın duyurusuna göre, bankaların 16 Eylül 2026’dan itibaren geri alım yoluyla edindiği kendi hisse senetleri, 31 Aralık 2026 tarihine kadar çekirdek sermayeden indirilecek kalemler arasında değerlendirilmeyecek. Düzenleme, fonlarda yaşanan temerrüt gelişmelerinin likidite açısından risk oluşturduğu bir dönemde hayata geçirildi.

GERİ ALINAN HİSSELER RİSK HESAPLARINA DAHİL EDİLMEYECEK

BDDK açıklamasında, geri alım yoluyla edinilen söz konusu hisselerin kredi riskine esas tutar ile piyasa riskine esas tutarın hesaplanmasında da dikkate alınmayacağı belirtildi. Buna göre, 16 Eylül 2026’dan sonra gerçekleştirilen hisse geri alımları, 31 Aralık 2026’ya kadar bankaların çekirdek sermaye hesaplamalarında indirim unsuru olarak değerlendirilmeyecek. BDDK, düzenlemeyle Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerini geri alacak bankalara esneklik sağlanacağını bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi