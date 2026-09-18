Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Deprem: Dosyadan Fuhuş ve Tedarik İddiaları Çıktı... 15 Kişi Gözaltında
İstanbul’da aralarında ünlü oyuncu, şarkıcı, iş insanı ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak, kullanımını kolaylaştırmak ve yer temin etmek suçlamalarıyla geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Şu ana kadar Aras Bulut İynemli, Sefo, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş gibi ünlü isimlerin de aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Fuhuş ve tedarik iddialarını içeren 6 kişilik ikinci bir dosya için de düğmeye basıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında, kamuoyunun yakından tanıdığı popüler isimlere yönelik dev bir operasyon başlatıldı.
Başsavcılık; oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu kullandığına, kullanımını kolaylaştırdığına ya da yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen somut delillere ulaşıldığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından operasyon için düğmeye basıldı.
JANDARMA EKİPLERİNE TALİMAT
Soruşturmayı derinleştiren Başsavcılık, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na talimat yazısı göndererek belirlenen 18 şüphelinin bugün itibarıyla gözaltına alınmasını istedi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde eş zamanlı arama işlemlerine başladı.
SAÇ VE KAN ÖRNEKLERİ ALINACAK
Gözaltına alınan ünlü isimlerin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının kesin olarak tespiti için adli tıp prosedürleri uygulanacak. Hastaneye sevk edilecek şüphelilerden kan, tükürük veya saç örnekleri alınarak biyolojik testler gerçekleştirilecek.
Jandarma komutanlığında ifadeleri alınacak olan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından adli raporları ile birlikte Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nda hazır edilecek.
İKİNCİ DOSYA: UYUŞTURUCU VE FUHUŞ KISKACI
18 kişilik listenin ardından 6 kişilik ikinci bir dosya daha ortaya çıktı. İkinci soruşturma dosyasında şüphelilere uyuşturucu madde kullanımı ve tedarikinin yanı sıra fuhuş iddialarına yönelik suçlamalar yöneltildi.
15 KİŞİ GÖZALTINDA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin eş zamanlı baskınları sonucunda şu ana kadar toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin 10'u ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması, 5'i ise fuhuş iddialarını içeren ikinci dosya kapsamında yakalandı.
İŞTE DOSYADA YER ALAN O ÜNLÜ İSİMLER
Operasyon kapsamında magazin, televizyon ve spor camiasından şu ana kadar gözaltına alınan ünlü isimler ise şu şekilde:
- Aras Bulut İynemli
- Seyfullah Sağır - Sefo
- Melis Sezen
- Nilperi Şahinkaya
- Hasan Şaş
- Hande Demir
- Melis İşiten
- Yeliz Yeşilçimen
- Anıl Durmuş
- Hazal Filiz Küçükköse
- Volkan Akçıray
- Zeynep Akçıray
- Eda Güzelcik
Sezer Çakır
Kaynak: Haber Merkezi