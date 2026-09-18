Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Deprem: Dosyadan Fuhuş ve Tedarik İddiaları Çıktı... 15 Kişi Gözaltında

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında, kamuoyunun yakından tanıdığı popüler isimlere yönelik dev bir operasyon başlatıldı.

Başsavcılık; oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu kullandığına, kullanımını kolaylaştırdığına ya da yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen somut delillere ulaşıldığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

JANDARMA EKİPLERİNE TALİMAT

Soruşturmayı derinleştiren Başsavcılık, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na talimat yazısı göndererek belirlenen 18 şüphelinin bugün itibarıyla gözaltına alınmasını istedi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde eş zamanlı arama işlemlerine başladı.

SAÇ VE KAN ÖRNEKLERİ ALINACAK

Gözaltına alınan ünlü isimlerin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının kesin olarak tespiti için adli tıp prosedürleri uygulanacak. Hastaneye sevk edilecek şüphelilerden kan, tükürük veya saç örnekleri alınarak biyolojik testler gerçekleştirilecek.

Jandarma komutanlığında ifadeleri alınacak olan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından adli raporları ile birlikte Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nda hazır edilecek.

İKİNCİ DOSYA: UYUŞTURUCU VE FUHUŞ KISKACI

18 kişilik listenin ardından 6 kişilik ikinci bir dosya daha ortaya çıktı. İkinci soruşturma dosyasında şüphelilere uyuşturucu madde kullanımı ve tedarikinin yanı sıra fuhuş iddialarına yönelik suçlamalar yöneltildi.

15 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin eş zamanlı baskınları sonucunda şu ana kadar toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin 10'u ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması, 5'i ise fuhuş iddialarını içeren ikinci dosya kapsamında yakalandı.

İŞTE DOSYADA YER ALAN O ÜNLÜ İSİMLER

Operasyon kapsamında magazin, televizyon ve spor camiasından şu ana kadar gözaltına alınan ünlü isimler ise şu şekilde:

Aras Bulut İynemli

Seyfullah Sağır - Sefo

Melis Sezen

Nilperi Şahinkaya

Hasan Şaş

Hande Demir

Melis İşiten

Yeliz Yeşilçimen

Anıl Durmuş

Hazal Filiz Küçükköse

Volkan Akçıray

Zeynep Akçıray

Eda Güzelcik

Sezer Çakır

Kaynak: Haber Merkezi