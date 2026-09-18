7 İle Yayılan Yasa Dışı Bahis Ağı Çökertildi: 27 Şüpheli Tutuklandı

Aydın merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 31 kişiden 27'si tutuklandı. Başkalarından kiralanan banka hesapları kullanılarak yasa dışı bahis ve kumar sitelerine 11 milyar lira aktarıldığı ortaya çıktı

Son Güncelleme:
7 İle Yayılan Yasa Dışı Bahis Ağı Çökertildi: 27 Şüpheli Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, sanal kumar sitelerine para aktarılması ve komisyon karşılığında banka hesaplarını kiralayan şüphelilere yönelik soruşturmada 40 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Aydın merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 kişi yakalandı.

11 MİLYARLIK VURGUN

Zanlılardan ele geçirilen dijital materyal ve çelik kasalara el konuldu. Adreslerinde bulunamayan 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor. İlk belirlemelere göre, başkalarından kiralanan banka hesapları kullanılarak yasa dışı bahis ve kumar sitelerine 11 milyar lira aktarıldığı ortaya çıktı.

Kaynak: AA

Etiketler
yasa dışı bahis
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Başkentte suç Örgütlerine Ağır Darbe: 67 Şüpheli Tutuklandı Başkentte suç Örgütlerine Ağır Darbe
Emniyette Büyük Atama Dalgası: 39 İlin Müdürü Değişti Emniyette Büyük Atama Dalgası
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Emniyette Büyük Atama Dalgası: 39 İlin Müdürü Değişti Emniyette Büyük Atama Dalgası
Başkentte suç Örgütlerine Ağır Darbe: 67 Şüpheli Tutuklandı Başkentte suç Örgütlerine Ağır Darbe
7 İle Yayılan Yasa Dışı Bahis Ağı Çökertildi: 27 Şüpheli Tutuklandı 7 İle Yayılan Yasa Dışı Bahis Ağı Çökertildi: 27 Şüpheli Tutuklandı
Yargıdan Flaş Gürsel Tekin Kararı: Görevine Son Verildi Yargıdan Flaş Gürsel Tekin Kararı
15 Yıllık Sırda İkinci Perde: Kozinoğlu'nun Ölümünü Kapatan Eski Savcılar FETÖ'cü Çıktı, Koğuş Arkadaşı Emekli Albay Hasan Atilla Uğur Aranıyor Kozinoğlu'nun Ölümünü Kapatan Eski Savcılar FETÖ'cü Çıktı, Koğuş Arkadaşı Hasan Atilla Uğur Aranıyor