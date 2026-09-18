Başkentte suç Örgütlerine Ağır Darbe: 67 Şüpheli Tutuklandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 114 şüpheli tespit edildi.

DİĞER ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 82'si gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 67'si tutuklandı, 15 kişi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA