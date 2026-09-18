Başkentte suç Örgütlerine Ağır Darbe: 67 Şüpheli Tutuklandı
Ankara'da yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı oldukları belirlenen 114 şüpheliye yönelik operasyonda 82 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 67’si tutuklanırken, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 114 şüpheli tespit edildi.
DİĞER ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 82'si gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 67'si tutuklandı, 15 kişi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.
Kaynak: AA
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