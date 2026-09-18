Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu! Sermaye Piyasalarında Dev Temizlik: Fon Başkanları Tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif ve spekülatif işlemlere karşı yargının başlattığı dev operasyonları açıklayarak, borsa ve fon piyasalarını illegal yöntemlerle sarsmaya çalışan 20 şüphelinin tutuklandığını, 246 sosyal medya hesabına ise erişim engeli getirildiğini duyurdu.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu! Sermaye Piyasalarında Dev Temizlik: Fon Başkanları Tutuklandı
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Kaynak: Haber Merkezi

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