Emniyette Büyük Atama Dalgası: 39 İlin Müdürü Değişti

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile merkez ve taşra teşkilatlarda 69 görev değişikliği yapıldı. Aralarında İzmir ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlerinin de yer aldığı 24 il emniyet müdürü merkeze çekildi. 39 il emniyet müdürlüğüne yeni atama yapıldı.

Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay ile Polis Başmüfettişleri Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

Mevcut Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu ise Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı görevine getirildi.

İZMİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE AHMET ARIBAŞ

Kararnamenin öne çıkan değişikliklerinden biri İzmir’de yaşandı. Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İzmir İl Emniyet Müdürü olarak atandı. İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel ise Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

Ahmet Arıbaş’ın Samsun’dan ayrılmasıyla Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne Tokat İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın getirildi.

Tokat’ın yeni İl Emniyet Müdürü ise Polis Başmüfettişi Kenan Şengül oldu.

GAZİANTEP KOM BAŞKANI BÜYÜKLEBLEBİCİ OLDU

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Serdar Büyükleblebici, Gaziantep İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ise Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da Aydın İl Emniyet Müdürü oldu.

Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ise Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

VAN’DAN DİYARBAKIR’A ATAMA

Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınırken, Çankırı İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez Van İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Çankırı’nın yeni İl Emniyet Müdürü ise Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir oldu.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Arif Hakan Tandoğan getirildi.

BALIKESİR, KAYSERİ VE KAHRAMANMARAŞ’TA DA DEĞİŞİKLİK

Nevşehir İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Balıkesir İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Kayseri İl Emniyet Müdürü olurken; Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın merkeze çekildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ise Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

KOM, TEM, PERSONEL VE DIŞ İLİŞKİLER BAŞKANLARINA İL GÖREVİ

Kararnamede Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatından dört önemli ismin il emniyet müdürlüğüne atanması da yer aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Serdar Büyükleblebici Gaziantep’e, Personel Başkanı Ali Süllü Denizli’ye, Dış İlişkiler Daire Başkanı Gökhan Demirtola Afyonkarahisar’a, Terörle Mücadele Daire Başkanı Yusuf Topcan ise Yalova’ya İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

21 POLİS BAŞMÜFETTİŞİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ OLDU

Kararnameyle Polis Başmüfettişi olarak görev yapan 21 isim de farklı illerin emniyet müdürlüğüne getirildi.

Bu kapsamda Ali Erkan Aktaşgül Amasya’ya, Bülent Gürcan Bartın’a, Yusuf Fatih Atay Batman’a, Ayhan Karaduman Bayburt’a, Mehmet Darendeli Bingöl’e, Hikmet Ataman Bitlis’e, Gökhan Dedebağı Burdur’a, Esat Feryadi Doköz Erzincan’a, Mahmut Ay Erzurum’a, Mehmet Yüksel Gümüşhane’ye ve Nihat Özen Hatay’a atandı.

Eraslan Er Iğdır’a, Osman Tınmazol Karabük’e, Mustafa Çakır Kırklareli’ne, Arslan Bağrıaçık Kilis’e, Arif Hakan Tandoğan Kütahya’ya, Mustafa Varol Mardin’e, Cemal Dalman Muş’a, Sinan Dallı Nevşehir’e, Yavuz Doğan Şırnak’a ve Kenan Şengül Tokat’a İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

24 İL EMNİYET MÜDÜRÜ MERKEZE ALINDI

Kararnameyle 24 ilin mevcut emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, Amasya İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Bartın İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Bitlis İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Burdur İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan bu isimler arasında yer aldı.

Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay ve İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel de EGM emrine çekildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Karabük İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kırklareli İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Kilis İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, Muş İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Rize İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Sinop İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ve Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen de merkeze alınan isimler oldu.

Kaynak: Haber Merkezi