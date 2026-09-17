Faizsiz Finansta Dev Birleşme: Emlak Katılım, Katılımevim Ve Birevim'i Satın Alıyor

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Finans ve tasarruf finansmanı dünyasında dengeleri kökten değiştirecek tarihi bir birleşme hamlesi için ilk resmi adım atıldı.

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ'nin, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Birevim Tasarruf Finansman AŞ'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığını duyurdu.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ tarafından, bankanın bağlı ortaklığının söz konusu satın alma görüşmelerine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bankamız bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ büyüme stratejisi kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Birevim Tasarruf Finansman AŞ'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlamıştır. Sürece ilişkin gerekli açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır."

Kaynak: AA