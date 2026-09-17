Kaşif Kozinoğlu Dosyasında Sıcak Gelişme: Dönemin Başsavcısı, Cezaevi Savcısı ve Koğuş Arkadaşı Gözaltında

MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun Silivri Cezaevi’ndeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada tarihi bir kırılma yaşandı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, Cezaevi Savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Ayrıca Kozinoğlu'nun diğer koğuş arkadaşı emekli Albay Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

Son Güncelleme:
Kaşif Kozinoğlu Dosyasında Sıcak Gelişme: Dönemin Başsavcısı, Cezaevi Savcısı ve Koğuş Arkadaşı Gözaltında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
4 Ton Sahte Yağ Piyasaya Sürülmeden Yakalandı 4 Ton Sahte Yağ Piyasaya Sürülmeden Yakalandı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Anneden Bir İfade Değişikliği Daha! Büşra Bebek Soruşturmasında Flaş Tutuklamalar: Anne, Baba, Amca, Hala... Anneden Bir İfade Değişikliği Daha! Büşra Bebek Soruşturmasında Flaş Tutuklamalar
ÇOK OKUNANLAR
Büşra Bebek Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Anne ve Babası Tutuklandı Büşra Bebek Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Anne ve Babası Tutuklandı
Trump'tan Fed'e Faiz İsyanı: 'Hızlıca Düşürün' Trump'tan Fed'e Faiz İsyanı
Adana'da Vahşet! Eski Eşini Öldürüp Oğlunu Ağır Yaralayan Kişi İntihar Etti Adana'da Vahşet! Eski Eşini Öldürüp Oğlunu Ağır Yaralayan Kişi İntihar Etti
Anneden Bir İfade Değişikliği Daha! Büşra Bebek Soruşturmasında Flaş Tutuklamalar: Anne, Baba, Amca, Hala... Anneden Bir İfade Değişikliği Daha! Büşra Bebek Soruşturmasında Flaş Tutuklamalar
Merkez Bankası'ndan Piyasalara Acil Can Suyu: Likidite Muslukları Açıldı Merkez Bankası'ndan Piyasalara Acil Can Suyu