Kaşif Kozinoğlu Dosyasında Sıcak Gelişme: Dönemin Başsavcısı, Cezaevi Savcısı ve Koğuş Arkadaşı Gözaltında
MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun Silivri Cezaevi’ndeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada tarihi bir kırılma yaşandı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, Cezaevi Savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Ayrıca Kozinoğlu'nun diğer koğuş arkadaşı emekli Albay Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.
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Kaynak: Haber Merkezi
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