4 Ton Sahte Yağ Piyasaya Sürülmeden Yakalandı

Aydın'da polisin düzenlediği sahtecilik operasyonunda, halk sağlığını hiçe sayarak piyasaya sürülmeye hazırlanan 4 bin 63 litre tağşiş yağ ele geçirilirken, yakalanan 5 şüpheliye adeta ceza yağdı.

Son Güncelleme:
4 Ton Sahte Yağ Piyasaya Sürülmeden Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 1-15 Eylül tarihleri arasında kent genelinde 5 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

TONLARCA ETİKETSİZ YAĞ VE DOLUM MALZEMESİ

Adreslerde yapılan aramada 4 bin 63 litre etiketsiz tağşiş yağ, 7 bin 922 yağ dolumunda kullanılan boş teneke ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliye toplamda 1 milyon 846 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Etiketler
Aydın Tağşiş
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Büşra Bebek Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Anne ve Babası Tutuklandı Büşra Bebek Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Anne ve Babası Tutuklandı
Anneden Bir İfade Değişikliği Daha! Büşra Bebek Soruşturmasında Flaş Tutuklamalar: Anne, Baba, Amca, Hala... Anneden Bir İfade Değişikliği Daha! Büşra Bebek Soruşturmasında Flaş Tutuklamalar
ÇOK OKUNANLAR
Büşra Bebek Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Anne ve Babası Tutuklandı Büşra Bebek Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Anne ve Babası Tutuklandı
Trump'tan Fed'e Faiz İsyanı: 'Hızlıca Düşürün' Trump'tan Fed'e Faiz İsyanı
Adana'da Vahşet! Eski Eşini Öldürüp Oğlunu Ağır Yaralayan Kişi İntihar Etti Adana'da Vahşet! Eski Eşini Öldürüp Oğlunu Ağır Yaralayan Kişi İntihar Etti
Anneden Bir İfade Değişikliği Daha! Büşra Bebek Soruşturmasında Flaş Tutuklamalar: Anne, Baba, Amca, Hala... Anneden Bir İfade Değişikliği Daha! Büşra Bebek Soruşturmasında Flaş Tutuklamalar
Finansal İstikrar Komitesi'nden Net Mesajlar: 'Borsa İstanbul ve Piyasalarda Risk Yok' Finansal İstikrar Komitesi'nden Net Mesajlar