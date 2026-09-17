Trump'tan Fed'e Faiz İsyanı: 'Hızlıca Düşürün'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının ardından faizlerin hızla düşürülmesi çağrısında bulundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD’de faiz oranlarının yüzde 1 veya daha düşük seviyede olması gerektiğini savundu.

ABD’nin 'açık ara dünyanın en iyi kredisine' sahip olduğunu belirten Trump, ülkenin yeni yatırımlarla hızla büyüdüğünü savundu. Ticaret açığı verilen ülkelerle yapılan ticarete de değinen Trump, ABD’nin mevcut ekonomik politikalarının sürdürülemeyeceğini öne sürdü.

FED'E ÇAĞRI

Trump, paylaşımının sonunda Fed’e seslenerek, "ABD için faiz oranlarını düşürün ve hızlıca" ifadelerini kullandı. Fed, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmişti. Bu, 2023’ten bu yana Fed’in gerçekleştirdiği ilk faiz artışı olmuştu.

Kaynak: AA