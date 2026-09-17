Trump'tan Fed'e Faiz İsyanı: 'Hızlıca Düşürün'

Fed’in faiz kararına tepki gösteren ABD Başkanı Trump, faizlerin yüzde 1 veya daha düşük seviyeye çekilmesini istedi. Trump, "ABD için faiz oranlarını düşürün ve hızlıca" çağrısında bulundu.

Son Güncelleme:
Trump'tan Fed'e Faiz İsyanı: 'Hızlıca Düşürün'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının ardından faizlerin hızla düşürülmesi çağrısında bulundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD’de faiz oranlarının yüzde 1 veya daha düşük seviyede olması gerektiğini savundu.

ABD’nin 'açık ara dünyanın en iyi kredisine' sahip olduğunu belirten Trump, ülkenin yeni yatırımlarla hızla büyüdüğünü savundu. Ticaret açığı verilen ülkelerle yapılan ticarete de değinen Trump, ABD’nin mevcut ekonomik politikalarının sürdürülemeyeceğini öne sürdü.

FED'E ÇAĞRI

Trump, paylaşımının sonunda Fed’e seslenerek, "ABD için faiz oranlarını düşürün ve hızlıca" ifadelerini kullandı. Fed, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmişti. Bu, 2023’ten bu yana Fed’in gerçekleştirdiği ilk faiz artışı olmuştu.

Piyasaların Gözü Buraya Çevrilmişti: Fed'den Flaş Faiz KararıPiyasaların Gözü Buraya Çevrilmişti: Fed'den Flaş Faiz KararıEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Donald Trump FED Faiz
Son Güncelleme:
Mekke'ye İHA Saldırısı Girişimi: Suudi Hava Savunma Sistemleri Havada Vurdu Mekke'ye İHA Saldırısı Girişimi: Suudi Hava Savunma Sistemleri Havada Vurdu
Nepal'deki Sel Felaketinde Can Kaybı 1403'e Çıktı Nepal'deki Sel Felaketinde Can Kaybı 1403'e Çıktı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Trump'tan Fed'e Faiz İsyanı: 'Hızlıca Düşürün' Trump'tan Fed'e Faiz İsyanı
Adana'da Vahşet! Eski Eşini Öldürüp Oğlunu Ağır Yaralayan Kişi İntihar Etti Adana'da Vahşet! Eski Eşini Öldürüp Oğlunu Ağır Yaralayan Kişi İntihar Etti
Büşra Bebek Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Anne ve Babası Tutuklandı Büşra Bebek Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Anne ve Babası Tutuklandı
Aziz Yıldırım Tarih Verdi: 'Görevi Bırakacağım' Aziz Yıldırım Tarih Verdi: 'Görevi Bırakacağım'
KPSS'de Şanlıurfa Skandalı: ÖSYM 22 Salondaki Sınavı İptal Etti, 392 Aday İçin Flaş Karar ÖSYM 22 Salondaki Sınavı İptal Etti, 392 Aday İçin Flaş Karar